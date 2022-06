‘Nakakakilabot’ Ruru humarap sa higanteng buwaya

After two years, natapos na rin ang matagal nang hinihintay na malaking actionserye na pinagbibidahan ni Ruru Madrid na ‘Lolong’.

Sa July 4 na nga ang world premiere nito at naging emotional si Ruru sa proyektong ito dahil sa maraming pinagdaanan ng buong cast and crew para lang matapos ang kanilang teleserye.

“Finally makikita niyo na po kung ano ‘yung pinaghirapan namin. Ginawa namin ito para mas pagandahin ang programa na maihahandog namin sa mga manonood,” sabi ni Ruru na ilang beses na nasaktan at naaksidente sa mga malalaking action scenes ng Lolong.

Nagtungo rin si Ruru sa National Museum para makita mismo nang malapitan ang aktuwal na hitsura ng higanteng buwayang si Lolong.

“Nakita ko na po ‘yung katawan ni Lolong, ‘yung buto niya na nandu’n. Kumbaga somehow nakakakilabot eh. Kasi siyempre ito ‘yung rason kung bakit kami may programa na ganito. Ito ‘yung naging basehan namin para sa hitsura ni Dakila,” sey ni Ruru.

Nong 2019 pa pino-promote ni Ruru ang Lolong at dumating na raw punto na pakiramdam nila ay hindi na matatapos ang kanilang teleserye dahil sa pandemic. Pero dahil sa tiyaga at sipag ng buong cast and crew, natapos din nila lahat at maipagmamalaki ng teleserye ang bonggang special effects, lalo na ang paggawa sa buwaya na si Dakila.

“This coming July 4 na po. Grabe ang bilis ng panahon. Kailan lang pino-promote ko ‘yung Lolong way back 2019. Kailan lang hinintay namin kung kailan ba magshu-shoot. Kailan lang shinu-shoot namin ito. And then ngayon ipalalabas na siya. Sobrang nakatutuwa na may mga taong nakakapansin ng bagay o itong proyekto na pinaghirapan namin.” (Ruel Mendoza)