Nakakahiya naman sa atin

Napabalitang P33 bilyon na ang pinsalang dinudulot ng Tsina sa ating mga bahura (reefs). Ang mga bahurang ito ay san­tuwaryo ng likas na yamang dagat. Dito nangingitlog ang mga isda at iba pang mga yamang dagat na siyang pinagmumulan ng ating inihahain sa hapag kainan.

Napakalaking hala­ga ng pinsalang dulot ng mga Tsino, taon-taon. Ilang henerasyon kaya ang katumbas ng pinsalang ito? Ilang milyong Pilipino ang walang kasiguruhan na ma-enjoy ang ating yamang dagat?

Ang pinsalang dulot ay pagkain natin at kabuhayan ng ating mga mangi­ngisda.

At ngayon, imbes na proteksyunan ito ng pamahalaan ay tila binibigyan pang kahulugan na ito’y ipinapahiya pa ang ating bansa.

Ang Writ of Kalikasan at Writ of Continuing Mandamus na inihain ng mga magsasaka at mangingisda ng Pala­wan sa pamamagitan ng Integra­ted Bar of the Philippines, ay paggigiit sa Supreme Court na ipatupad ito at igiit ang proteksyon sa ating pag-aaring karagatan at pangisdaan, at panagutin at kasuhan ang mga lumalabag dito.

Subalit maging ang isang miyembro ng Hukom ay nagsabi na ito ay magdudulot lang ng kahihiyan sa ating bansa.

Ang mga batas na ito, Writ of Kalikasan at Writ of Mandamus, ay mga batas na nariyan para protektahan ang ating kapaligiran at kalikasan. Kung kaya’t ang mga maliliit na kababayan nating mangingisda at magsasaka ay naghain ng petisyon. Dahil ‘yan na lamang ang tanging matatakbuhan nila para masiguron na mayroon pa silang kabuha­yan o karapatan na makapaghanapbuhay, at maproteksyunan ang pinagmumulan ng kanilang kabuhayan. Ayon nga sa dating Pa­ngulo ng Pilipinas na si Ramon Magsaysay, “those who have less in life should have more in law.” “Silang mga kapos sa buhay ay dapat sagana sa batas.” Nasaan kaya ang hustisya?

Kung ganyan ang tila pagbabalewala sa petisyon ng mga mahihirap nating mga kababayan, ay ano na lang ang mangyayari sa ating kinabukasan?

Hahayaan na lang bang masira ang ating karagatan? Babalewalain na lamang ba ang mga batas na naggagarantiya ng proteksyon sa ating mga karapatan? Saan pa tatakbo ang ating mga kababayan? Mabuti pa ang mga Tsino, tila automatic na pinapahalagahan ng ating pamahalaan.

Ilang heherasyon ang kailangang dumaan para manumbalik ang pinsala sa karagatan? P33 bilyon ang pinsalang dulot ng Tsina, ‘di ba nakakahiya naman sa atin?