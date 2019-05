Nakaka-proud ang mga Pinay athlete

Isang makabuluhang linggo YANGsters. Kamusta kayo? Isang panibagong isyu tungkol sa mga Pinay Athletes ang ating pag-uusapan ngayong araw.

Muli ay salamat sa aking editor na si Ferdz delos Santos sa pagbubukas ng pintuan sakin para maging bahagi ng Abante, na sabi nga ay ang pahayagan ng tunay na tabloidista.

Handa na ako! Kayo? Tara simulan na natin ang pagbabasa.

***

Buhat nang pumasok ang taon ay kaliwa’t kanan na ang mga achievement ng mga Pinay National athlete.

To name some of those na nagbigay ng kara­ngalan sa ating bansa sa unang limang buwan ng 2019 ay ang Philippine Women’s Ice Hockey Team, Pinay Jiujitsu fighter Annie Ramirez, Weightlifting­ Olympian Hidilyn Diaz, Light Flyweight Josie Gabuco at iba pa.

Pero hindi rito nagtatapos ang mga good news para sa mga Pinay athlete, dahil marami pa ang nais sumunod sa mga yapak ng mga nabanggit kong achievers upang sa gayon ay mabigyan din ng karangalan ang Pilipinas.

Isa ang 22-year-old Mountain Bike cross-country rider na si Ariana Dormitorio sa mga Olympic hopefuls ng bansa.

Nagsisimula pa lamang sa nasabing disiplina, ang maging isang ganap na Olympian na ang ultimate goal ni Dormitorio at ng kanyang father-trainer na si Donjie Dormitorio.

Para sa kanyang hangad na makapag-qualify sa 2020 Summer Olympic Games sa Tokyo, Japan, sasabak si Dormitorio sa Asian Mountain Bike Continental Championships sa Kfardebian, Lebanon sa buwan ng Hulyo.

Ang Lebanon race ang isa sa pinakamabigat na karera para kay Dormitorio, ang tinaguriang Asia’s Queen of Trails dahil sa pagiging 3-time Asia Mountain Bike Series Champion. Kung sakali kasing makasikwat siya ng gintong medalya sa okasyon, ay awtomatiko na siyang makakapag-qualify sa Tokyo Olympics na siyang sagot sa matagal na niyang panalangin.

Bukod kay Dormitorio, natutuwa rin ako sa buhos na support at publicity na natatanggap ngayon ng Women’s Basketball Team natin.

Aminin na natin, hindi talaga fair ang treatment sa Men’s at Women’s, though parehas lang naman silang basketball ‘di ba?

Imagine kung mawala ang stereotyping na “men are better than women in the basketball game?” Ang saya siguro and win-win situation para sa Team Philippines dahil they could give bigger hopes for all the Filipino Sports fans.

Actually, gaya nga ng sinasabi kong buhos na support for the Gilas Pilipinas Women’s Basketball Team ngayon, isa sa nakalinya sa koponan ay ang 2019 FIBA Women’s Asia Cup sa Changsha, China simula sa May 23 hanggang 25 na bubuuin nina former three-time UAAP Most Valuable Player Afril Bernardino, Reigning UAAP MVP Jack Danielle Animam, shootout contest champion Janine Pontejos at Clare Castro.

Nakagrupo ng Gilas Pilipinas cagebelles sa torneo ang lower ranked teams ng Chinese Taipei, Samoa at Vanuatu kung kaya naman nakakakita ako ng bright chance for a medal finish sa Philippine squad.

Ang China cagefest ay bahagi ng build-up ng National Lady hoopers para sa asam na makadagdag ng gold medal collection para sa Host Philippines sa upcoming 30th Southeast Asian Games.

***

Bago ko tapusin ang ating kolum, gusto kong magpasalamat sa aking clothing sponsor na Jewels Clothing Company. Pasok na sa budget, komporta­ble pa! Kaya try ninyo na rin pong bumisita sa kanilang stores nationwide para sa napapanahong #OOTDs.

Sa may mga suhestiyon sa mga future topics natin, maaari ninyo akong i-email sa mallare.arianne@gmail.com at i-follow ako sa instagram: @sagittarianne or twitter: @ariannemallare.

At siyempre huwag ninyo rin pong kakalimutang i-follow ang @AbanteNews sa twitter para sa latest news online.

Hanggang sa susunod nating isyu, salamat!