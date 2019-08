Nakahanap ng katapat si Brownlee kay Jones

Puno ng gigil at angas ang nangyayaring finals series ngayon sa PBA, nariyan ang pag-headbutt, meron pang gulatan pagdating sa pisikalan.

Hindi mawawala siyempre ang palitan ng mga salita, trash talk at mind games. Ganito ang makikita sa pagitan ng Beermen at KaTropa (na naglalaban na kagabi sa Game 5 Finals habang isinusulat ang kolum na ito).

Second straight finals appearance ito ng Beermen sa season na ito.

Masundan kaya ng isa pang kampeonato o runner up lang ang makukuha nila? Bakas sa Beermen ang sabik na makakuha muli ng kampeonato para sa Commissioner’s Cup.

Alam ng lahat na pagdating sa All Filipino Conference ay sila ang mga hari, pero sa reinforced conference, aba may ibang nangunguna diyan.

‘Yun nga ay ang Ginebra, ngunit napatalksik sila sa kanilang trono at hindi pinalad na makaabot sa finals. Sinipa sila ng KaTropa, nawala na ang pagkaka­taon na madepensahan ang titulo nila.

Kung tutuusin, hindi naman nagkulang ang mga bata ni Coach Tim Cone, lalo pa’t napakahusay talaga ng kanilang import na si Justin Brownlee. Kaya lang mga Ka-Abante, lahat ng teams ay may baong mga malulupit na imports, heto nga at may bago nang Best Import sa conference na ito, si Terrence Jones ng TNT.

Nakahanap ng katapat ang Ginebra at si Brownlee sa katauhan ni Jones, ang former NBA player ang nagdalang muli sa TNT sa finals, matagal na ring uhaw ang KaTropa sa kampeo­nato.

Ito na ang pagkakataon nilang makuhang muli ng championship trophy. Iba ang kalibre ng laro ni Jones na talaga namang malaking tulong sa tropa ni Coach Bong Ravena, isama mo pa diyan ang magagaling na locals, umuulan ng tres bawat laro, walang humpay ang scoring ng locals kaya naman madali para kay Jones na madala sa panalo ang kanyang team.

Kung titingnan natin ay match ang Beermen at KaTropa, parehong NBA players ang kanilang mga import, may mga maliliksing guard, samahan mo pa ng mga bigs na may perimeter shooting at walang sinisino pagda­ting sa ilalim.

Kitang bawat laro sa series na ito na maaksyon talaga, puno ng puso at gutom galing sa mag­kabilang teams.

Ramdam ang sabik sa TNT na mag-champion muli, habang ang Beermen naman ay hindi nagpapasindak at handang maka-back to back ngayong ikalawang conference.

Abang lang tayo mga ka-Abante, aabot kaya ito ng Game 7 o tapos na ito sa Game 6 pa lang?

***

Mga ka-Abante, nakapanayam ko nga pala ang isang working mom na isang multi-titled marathoner, yes mga Ka-Abante, meron na siyang dalawang anak at may demanding na trabaho pero may oras para sa pagtakbo.

Nakaka-inspire na malaman na may mga tao na tulad ni Ma’am Thecy Depusoy De Villa na talagang naglalaan ng panahon para sa sports kahit gaano pa kahirap ang role niya bilang isang ina, asawa at empleyado.

Pinasok niya ang pagtakbo dahil sa kagustuhan niyang baguhin ang kanyang lifestyle, switched to healthy li­ving siya.

Ang mas nakaka­tuwa pa dito mga ka-Abante ay nahikayat na rin niya sa sport na ito ang kanyang dalawang anak at ang kanyang mister. Tularan natin sila mga ka-Abante. Say yes to healthy living tayo!

Muli, patuloy po ninyong suportahan ang Sportalakan, Martes, 6:00pm. Salamat po. God bless!