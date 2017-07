Nakabonet, nangholdap na sundalo kuyog sa 3 crew

By Paez Lopez

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kalaboso at halos manghiram ng mukha sa aso ang aktibong kawal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) matapos itong kuyugin ng tatlong crew ng pizza parlor na tinangka nitong holdapin sa Brgy. Pinyahan, Quezon City, nitong Lunes ng gabi.

Sa inisyal na ulat ng Quezon City Police District (QCPD), kinilala ang kalabosong suspek na si Sgt. Ventura Ramirez Acosta Jr., 37, nakatalaga sa military inteligence ng AFP at nanunuluyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City.

Pinasok umano ng suspek ang Angel Pizza na nasa Puno Building sa #47 Kalayaan Ave. sa QC bandang alas-10:30 ng gabi nitong Lunes na nakabonet at gamit ang kalibre .45 baril.

Nasorpresa ang sundalong holdaper nang manlaban ang tatlong crew ng pizza parlor at ginulpi ito bago dumating ang responde ng Police Community Precinct (PCP-4) ng QCPD.

Kwento ni Marlon Bregildo Cartela, 31, isa sa tatlong crew, nakabonet ang suspek at pilit na pumasok sa kanilang store at sabay tutok ng baril sa kanila at nagdeklara ng holdap.

Hindi na umano siya nagdalawang-isip kaya’t agad nitong sinunggaban ang suspek na may hawak na baril.

Nakumpiska sa suspek ang ginamit sa panghoholdap na kalibre .45 baril, 14 pirasong live ammunitation at ang gamit nitong motorsiklo.