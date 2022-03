Nakaamoy na ng singit? Kim tinalo si Vice sa paninilip ng mga boylet

Taob si Vice Ganda kay Kim Chiu sa pagkilatis ng underwear ng mga male co-host nila sa “It’s Showtime”.

Ang sweet ng image ni Kim, kaya nakakagulat ang husay niyang humula sa klase at kulay ng suot na underwear ng mga lalake sa nasabing noontime show. Na parang puwede mo ngang isipin na mahusay siyang manilip, ha!

Nakaposte sa vlog ni Vice sa YouTube ang pagsalang nilang dalawa ni Kim sa “Briefs or Boxers Challenge”, kung saan magpapagalingan ang dalawa sa paghula sa kung ano ang suot at kulay ng mga suot ng underwear ng mga kasamahan nilang mga lalake sa show. Ang premyo, magbibigay sila ng P1K sa kung sino ang nakakuha ng tama. At pag nahulaan pati ang kulay may additional P1K ang nanalo.

Unang salang pa lang kay Jugs, tumama na si Kim na nahulaan na boxers ang suot nito. Nasundan ito kay Vhong Navarro na boxers rin ang suot.

Nag-tie sina Kim at Vice sa hula nila kay Ogie Alcasid kaya tumanggap ng parehong amount ang dalawa. Nag-tie rin ang dalawa kay Teddy na may dalawang suot na brief at boxers.

Parehong winner ang dalawa sa staff na si Dumbo. Nahulaan ni Kim na boxer ang suot ng lalake at color shade naman ang kay Vice.

Dahil magdyowa nanalo si Vice kay Ion Perez na may suot na boxer briefs pati ang kulay.

Palaban si Kim sa mga hirit nito, gaya nang gusto nitong makita ang buong suot ni Ryan. Hinila pa rin nito ang brief ni Jugs.

Tumawa nang malakas si Kim sa pahaging ni Vice kung nakaamoy na ito ng singit ng iba, na alam naman nating ang tinutukoy nito ay ang kay Xian Lim.

Gaya nang dapat asahan, masaya ang tandem nina Kim at Vice. Nagbigay saya ang kulitan nila sa buong vlog at ang pagiging game ni Kim sa mga pa-andar ng komedyante.

Pinoy star sawsaw sa Will-Chris isyu

Kung kay Bing loyzaga nangyari ang ginawang joke ng Hollywood comedian-host na si Chris Rock, hindi raw masasaktan o mao-offend si Janno Gibbs.

Ito ang laman ng depensa ni Janno sa isyu ng pananampal ng 2021 Oscars best actor na si Will Smith kay Chris sa nakaraang awards night.

Viral sa buong mundo ang ginawang pananakit ni Will kay Chris nang mapikon ito dahil sa joke ng huli sa asawa ng una na si Jada.

Inihalintulad ni Chris si Jada kay G.I. Jane, isang comic superhero na skin-headed female soldier.

Sa Instagram post ni Janno ay naghayag siya ng pagkadismaya kay Will.

“Today at the Oscars. Will Smith smacks Chris Rock on stage and even cusses him. Pikon ka Will. I used to idolize you!!! Salute to @chrisrock for keeping it professional. You are trully a ‘rock’ #oscarcs2022 #chrisrockwillsmith,” sabi ni Janno.

Sinundan ito ni Janno ng isa pang post na nagpapakita ng mga comment ng mga netizen sa IG ni Will.

Sinuportahan ng isang netizen na si @dianetrillana ang ginawa ni Will at sinabi nito ang joke ni Chris sa karamdaman ng asawa ng una.

Kinontra ito ni Janno at sinabing walang masama sa joke ni Chris.

“Kung si Bing ang may sakit sinabihan sya na ikaw na ang susunod na GI Jane, hindi ako magagalit. Hindi lait yun e. Compliment un. Hero si GI Jane at maganda.”

Iba- iba ang reaksyon ng mga sumawsaw sa comment, pero karamihan ay pumapanig kay Will at kumukontra naman kay Chris.

Samantala, sumawsaw rin sa isyu sina Luis Manzano na nag-imbita ng mga comment sa kanyang IG kung ano ang masasabi ng mga netizen sa isyu.

Nag-post din si Julius Babao sa IG nya kaugnay sa insidente.