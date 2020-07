Naka-face mask mag-isa

Parang hilong-talilong mga tropapips ang mga kurimaw nating nagmamaneho dahil kakaba-kaba sila at hindi nila malaman kung dapat ba o puwedeng hindi sila magsuot ng face mask kapag nasa sasakyan, o kahit kasama ang kanilang pamilya.

Pero gaya ng dati, bago natin pag-usapan ang face mask ng mga driver, marami ang naging sentimental sa balitang magsasara na rin ang Shangri-La Finest Chinese Cuisine Restaurant sa West Avenue, Quezon City dahil pa rin sa hagupit ng pandemya.

Sabi ng isa nating kurimaw na nakatikim ng tsibog sa naturang restaurant, maituturing isang senior citizen daw ang Shangri-La resto na hindi kinaya ang komplikasyon na dulot ng COVID-19 at sumakabilang buhay. Ang ibang mga establisyemto kasi mga tropapips na napilitang magsara ngayon eh mga 10 taon pa lang sa negosyo na maituturing middle age; pero ang Sharila-La resto, 37 taon na.

Maraming sikat na personalidad at mga pulitiko ang nakahigop ng mainit na soup sa naturang restaurant. Marami rin ang idinaos dito na reception ng kasal at binyagan dahil kahit sikat, sabi ng ating mga kurimaw, hindi naman kamahalan ang presyo—ika nga eh reasonable daw.

At sa mga nakakaalam sa kasaysayan ng restaurant, dagdag na panghihinayang sa kanila na mapipilitan itong magsara dahil sa epekto ng krisis na dulot ng COVID-19, gayung nalampasan niya ang isang mabigat na legal battle kontra sa isang sikat na hotel.

Ang Shangri-La resto ang pinakabago sa humahabang listahan ng mga establisimyento na nagsasara na dahil sa pandemiya. Kabilang sa mga naunang nag-anunsyong pinadapa na rin ng krisis ay ang mga comedy bar na Clownz at Zirkoh, ang pambatang pasyalan na KidZania, ang gimikan sa Poblacion, Makti na Polilya, at The Oasis Paco Park Hotel sa Maynila.

Sa tuwing may negosyong nagsasara, ibig sabihin, may mga taong mawawalan ng trabaho. Kaya sana eh matapos na talaga ang made in China na virus na ito, at makabangon sana muli ang mga negosyo sa lalong madaling panahon.

Pero siyempre mga tropapips, para bumalik na uli sa “old normal” at hindi new normal ang buhay, dapat bumaba na ang COVID cases sa bansa. At isa raw sa paraan para mapababa ang bilis ng hawahan eh ang pagsusuot ng face mask. Kaya naman may utos si President Mayor Digong Duterte na hulihin ang mga hindi nagsusuot ng face mask kapag lumabas ng bahay.

Kaya lang eh nalilito ang mga kurimaw nating driver kung ano ba talaga ang patakaran sa mga driver kung mag-isa lang siya sa sasakyan—dapat ba siyang mag-face mask? Kung naka-aircon at sarado ang sasakyan at kasama ang kaniyang pamilya, dapat pa rin ba silang mag-face mask lahat?

Noon kasing Mayo, naglabas ng Memorandum Circular No. 2020-2185 ang Land Transportation Office na nagsasaad na, “all drivers and passengers of private and government vehicles must wear face masks at all times.” Pero papaano nga naman kung hindi ka naman namamasada at mga kaanak mo ang kasama?

Ang kaso pa, may isang opisyal ng Department of Transportation ang nagsabi na kung mag-isa lang ang driver sa sasakyan, puwede nang hindi. Sunod naman eh may nagsabing opisyal ng Philippine National Police na kapag kitang-kita sa loob ng sasakyan na hindi nagsusuot ng face mask ang driver, puwede siyang hulihin; kaya ang tanong nga ng ating mga kurimaw—ano ba talaga?

Hirit ng iba nating kurimaw, common sense daw: Ano pa raw ang peligro ng hawahan ng pamilyang nasa kotse at nakasara ang sasakyan kung magkakasama naman sila sa bahay? Para lang daw na mag-asawang pinagbabawalan noon na magkaangkas sa motorsiklo. At ngayon naman na pinayagan nang magkaangkas, pinalalagyan naman ng harang ang rider at angkas na puwede raw pagmulan pa ng disgrasya.

Pangamba ng ilang kurimaw nating driver, dapat maglabas ng MALINAW na desisyon ang mga opisyal tungkol sa face mask ng mga driver (mag-isa man siya o kasama ang pamilya, open man o sarado ang sasakyan) para hindi raw makahanap ng butas ang mga traffic enforcer para makapambakal. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”