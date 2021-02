Naiyak sa presscon: Ruffa nakaramdam uli ng ‘sakit’ dahil kay Yilmaz

Naluha si Ruffa Gutierrez sa zoom interview ng piling showbiz press sa kanya, lalo na sa topic tungkol sa kanyang ex-husband na si Yilmaz Bektas.

Ikinuwento ni Ruffa na noong lockdown ay bigla silang nagkausap ni Yilmaz via video call. At habang nagkukuwento nga siya sa pinagdaanan niya sa piling ni Yilmaz, biglang nanumbalik ang pain sa kanyang dibdib.

Oo nga naman, hindi naman basta-basta puwedeng makalimutan ni Ruffa si Yilmaz, lalo na at dalawa ang anak nila, sina Lorin at Venice.

“Pinag-usapan naming ang mga bata, and everytime I talked to Yilmas, I always end up crying. The pain in my heart talaga, ganun kalalim,” sabi ni Ruffa.

“’Yung tinatago kong pain na `yon, na nakalimutan ko na nga, kapag kausap ko siya, bumabalik `yung pain na ‘yon,” sambit pa niya.

Itinigil lang sandal ang chikahan dahil panay nga ang punas ng luha ni Ruffa. So, pinalitan na lang ang topic, at ginawang si Herbert Bautista.

Sabi ni Ruffa, nai-inspire siya kay Herbert dahil bukod sa mabait daw ito, matalino pa. Marami raw siyang natututunan sa bawat pag-uusap nila.

At ramdam naman daw niya na mahal ni Bistek ang pamilya niya, lalo na ang mga magulang niya, dahil matagal na nga silang magkakaibigan.

“Pero kung kami ba ni Mayor (tawag niya kay Ruffa), he’s my mentor! Mentor sa buhay! Hahahaha!

“Walang ligawan sa amin! For the record, natsitsismis lang kami ni Mayor dahil sa project na The House Arrest Of Us, at sana matuloy rin ang project na pini-pitch sa amin.

“Pero kung ang tanong ay kung may romantic feelings ba sa amin, ayokong pag-usapan ang ganiyan, dahil wala pa ako sa stage na ganiyan, pero kung close kami, yes close kami,” sabi pa ni Ruffa.

Anyway, sa April nga ay may bagong telesery si Ruffa, na sobrang excited na siya

“Excited na ako gawin ito. All star cast ito,” sabi na lang ni Ruffa. (Dondon Sermino)