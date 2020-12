Naisipan pero ‘di napagplanuhan

Nagdurugo ang puso ng mga kurimaw nating de-padyak kapag nakikita nila ang napakaraming motoristang ilang oras pumipila [ang iba madaling araw pa lang] para malagyan lang ng RFID stricker na gagamitin sa toll ng mga expressway.

Ang iba nating kurimaw, napapatanong kung ano raw ba ang kasalanan ng mga motorista para pahirapan sila sa pagpapakabit ng naturang RFID–na not once but twice pa.

Kahit ilang buwan na kasing ibinabalandra ng ilang opisyal na magiging “cashless” at all-digital na ang bayaran sa lahat ng toll sa pamamagitan ng RFID, aba’y mahigit 700,000 na sasakyan pa rin daw ang hindi nalalagyan ng RFID.

Kung napagplanuhan lang daw sana ang high-tech na pakulo sa pagbabayad ng toll sa mga expressway, sana daw eh hindi nagdurusa ang mga motorista na pumipila nang napakatagal at naaabala pa para lang sa RFID.

Unang-unang puna ng marami nating tropapips, kung inuna lang sana na ayusin ang “interopratibility” ng dalawang RFID [ang Autosweep at Easytrip] eh ‘di sana raw ay nabawasan na kaagad ng kalahati ang kalbaryo ng mga motoristang gumagamit ng expressway.

Ang Autosweep tag ng Manila North Tollways Corporation (MNTC) na ginagamit sa NLEX, CAVITEX, MPCALA and SCTEX; habang ang Easytrip tag naman ng San Miguel Corporation (SMC) ay para sa SLEX, STAR, TPLEX at NAIAX. Kaya ang resulta, dalawang RFID sticker ang kailangang ikabit sa halip na isa na lang kung ayos na ang problema sa interoperability na noong 2018 pa pinag-uusapan.

Nakadagdag pa sa pasakit ng mga motorista ang kulang-kulang na kabitan ng RFID ng dalawang kompanya at hindi rin yata gumagana ang utak ng mga tao nila na dapat mag-isip ng paraan kung papaano mapapadali ang pagkakabit ng RFID.

Dahil diyan, may magandang mungkahi ang kurimaw natin na may lisensiyang magmaneho pero walang sasakyan. Sa halip daw na papilahin sa isang linya na parang magta-takeout ng pagkain ang mga motoristang dadaan sa toll pero wala pang RFID, mas magandang sa loob na mismo sila ng expressway kabitan ng tag o sticker.

Paano? Sa kahabaan ng expressway [halimbawa sa NLEX] maglagay na ng stickering station malapit sa mga “exit” o gas station. Sa ganitong paraan, hindi maiipon sa entrada ng toll ang mga sasakyan na nagdudulot ng trapik at makakaramdam kaagad ng biyahe ang motorista na magpapabawas ng init ng ulo nila.

Papaano naman kung nagbayad lang cash sa entry ang motorista at hindi nagpakabit ng RFID? Aba’y kapag hindi siya nagpakabit ng RFID along the way sa highway, pagmumultahin siya nang malaki pag-exit niya na automated na dapat lahat.

Ang ilang mambabatas, pati na ang bossing ng SMC na si RSA [Ramon Ang], iminungkahi na iurong pa ang petsa sa totoong cashless payment sa mga toll para mabigyan pa ng palugid ang mga motorista na makabitan ng RFID.

Tandaan mga tropapips ang ikinakatwiran ng mga opisyal ang iwas-hawahan sa COVID-19 kaya gigil na gigil sila sa cashless payment sa toll. Aba’y paano ngayon ‘yan at may naglalabasan nang mga bakuna sa virus?

Sa perwisyo at kalbaryong inaabot ngayon ng mga motorista dahil sa pagpapakabit ng RFID, mga palpak na RFID readers, at kawalan ng interoperability, ipapaalala natin sa isang mataas na opisyal ang sinabi niya noong 2018 sa Toll Regulatory Board nang ipabasura niya ang high tech collection sa Skyway at pinabalik sa cash payment dahil sablay din ang programa: “In governance, public convenience always comes first. It’s always public good over regulation.”

Aba’y nagbago na kaya ng pananaw ang opisyal na kabilang sa mga atat na atat sa cashless payment kahit napakaraming aberya? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”