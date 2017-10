Naisahan sa Lebron

Labimpitong pagkakataon na tuwing dadayo ng Cleveland ang Orlando ay umuuwing lupaypay sa Florida.

Naiba ang sitwasyon Sabado ng gabi.

Pasabog si Nikola Vucevic ng 23 points at ikinasa ng Magic ang start-to-finish 114-93 paglamog sa Cavaliers para tapusin ang 17-game losing skid sa Cleveland.

Umayuda ng 19 points si Jonathan Simmons, may 13 si Evan Fournier.

Nov. 23, 2012 pa huling nanalo ang Orlando sa Cleveland.

Hindi naghabol sa buong laro ang Magic, lumayo pa ng 21 sa first quarter.

Walong 3-pointers ang pinakawalan ng Orlando sa opening period, tumikada ng 14 of 24 mula sa field. Sa kabuuan, 17 ang pumasok sa 35 na ipinukol sa labas ng three-point arc.

Nang lumayo ang Magic ng milya-milya 106-69 sa kalagitnaan ng fourth, ipinasok na ng magkabilang teams ang lahat ng nasa kani-kanilang bench.

Walang nagawa ang 22 points ni LeBron James, 14 dito sa first quarter, para awatin ang sadsad ng Cavaliers na 2-1 sa first three games sa regular season. May 21 si Iman Shumpert, 18 kay Kevin Love.

Maagang nakaramdam ng peligro ang Cavs, 5 minutes pa lang sa laro ay tumawag na ng timeout si coch Tyronn Lue nang maiwan ang team 15-4.





Pero hindi naawat ang Magic, malayo pa rin 42-20 sa tip-in ni Bismack Biyombo sa second.

“They kicked our butt,” sambit ni Lue.