Naipit sa traffic

Sa panaginip ko, naghihintay daw ako na makasakay sa bus pero noong nakasakay ako sobrang na-traffc naman daw at wala talagang galawan kaya naipit naman ako sa traffic pero wala akong magawa dahil ayaw ko ring bumaba at maglakad kaya naman naghintay na lang din ako. May ibig sabihin din kaya ito o talagang natiyempo lang at posibleng maranasan ko talaga? Salamat.

– Heinz

Ang panaginip na tungkol sa paghihintay ay may iba’t ibang kahulugan sa bawat indibidwal, halimbawa kung nagmamadali ka na makasakay sa pampublikong sasakyan, nangangangahulugan ito na masyado kang naghahangad sa buhay at labis ang pag-aalala mo na mabigo.

Kung naghihintay ka para sa anumang pampublikong transportasyon tulad ng bus, eroplano o kaya ay nasa terminal ka para makasakay, marami rin itong ibig sabihin depende sa iyong sitwasyon ngayon.

Palagi ka bang bumabiyahe sa pamamagitan ng bus o iba pang mga pampublikong sasakyang ito? Kung oo, maaari ngang napo-project sa iyong panaginip ang mga nangyayari sa iyong buhay. Kaya naman dapat mong tukuyin kung ang panaginip mong ito ay isa nang routine o kaya ay hindi pangkaraniwan na araw-araw na nangyayari sa iyo.

Kung naghihintay ka na makasakay sa isang bus stop, ipinapakita nito ang mga opurtunidad na nagbubukas sa iyo ngayon pero hindi mo binibigyan ng konsiderasyon. Ibig sabihin din nito, hindi mo nakikita ang mga posibilidad na maaaring makatulong sa iyo. Kung hindi ka gagawa ng aksiyon, maaaring lumampas na lang sa iyo ang mga pagkakataong ito na hindi na muling babalik.

May kinalaman ang panaginip mo sa mga paglikha ng desisyon, pagkakaroon ng koneksyon at pagiging aware sa mga bagay na nasa paligid mo. Dapat kang maging conscious at mabilis na mag-react kung may mga pagbabago at huwag manatiling naka-steady sa iisang lugar.

Isipin mong ang paggalaw o pagkakaroon ng movement ay sumisimbolo rin sa pagiging buhay mo at aktibo.

Ang pananatili mo sa stage ng paghihintay ay indikasyon na hindi ka pa sigurado kung saan ka ba patungo o saan mo gustong makarating at ano ang mga goal na gusto mong makamit. Nasa iyo man ang lahat ng mga kailangan para magtagumpay, kailangan mo pa ring mag-isip tungkol sa kung ano ang gusto mo para sa iyong future.

