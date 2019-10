Nainsulto sa ‘amoy Payatas’ QC solon pinitik si Regine

Kahit na nag-sorry na si Songbird Regine Velasquez sa kontrobersyal na “Payatas” isyu nito, hindi pa rin ito nagustuhan ng mambabatas na nakakasakop sa naturang lugar.

Ayon kay QC Rep. Precious Hipolito-Castelo, “She could be misinformed that’s why she made statements that were hurtful to the decent families of the locality. Payatas is no longer a garbage-smelling barangay.”

Insulto umano sa mga masisipag na mamamayan ng Payatas kung sasabihing mabaho ang kanilang lugar. Bilang isang tinitingalang artista, marapat lamang umano na maging maingat si Regine sa mga binibitawan nitong salita.

“The People of Payatas are victims of social inequality, yet have chosen to break the chains of poverty by working hard, doing jobs that most people wouldn’t do. They are the reason why Payatas is not just a dumpsite anymore but a flourishing and fast rising community,” dagdag pa nito.

Umaasa ang mambabatas na hindi na mauulit ang kagayang insidente.

“There should be no repeat of the incident as entertainers owe a lot of their success from poor Filipinos, especially the people from Payatas, many of them are their fans,” aniya.

Matatandaang sa kanyang vlog, may nasabi si Regine habang nagkukuwento tungkol sa amoy ng kanyang bag.

“MTV asked me to a documentary for street children. And I went to Payatas. Kaamoy ng bag ko ‘yung Payatas. Nakakatawa ‘yun.

“Kasi ‘pag nasa Payatas ka na, hindi mo na naman maaamoy ‘yung basura e pero kasi kayo e pare-pareho na kayo ng amoy du’n. This is the bag I was wearing. So after the whole shooting akala ko nasa Payatas pa rin ako, ayun pala ‘yung bag ko ‘yung mabaho. Mas mabaho pa siya sa Payatas.”

Bago pa lumaki ang isyu ay nagbigay na ng paumanhin si Regine sa kanyang mga nasabi sa kanyang vlog post. (Jun Lopez)