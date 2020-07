NAIA3 project sinukuan ng mga bilyonaryo

Natabangan na ang mga Aboitiz, Ayala, Gokongwei, Gotianun, at sina Lucio Tan at Andrew Tan sa NAIA rehabilitation project dahil sa alinlangan sa matagalang epekto ng COVID-19 pandemic sa airline travel, airline operations, at air passenger traffic.

Ang mga Aboitiz, Ayala, Gokongwei, Gotianun at sina Lucio Tan at Andrew Tan ay magkakasosyo sa consortium na nagsumite ng unsolicited proposal sa Department of Transportation (DOTr) at sa Manila International Airport Authority noon pang Pebrero 2018 kasama ang Metro Pacific na pinangungunahan ni Manny V. Pangilinan.

Sa isang pahayag, sinabi ng consortium na kinailangang nilang balikan ang isinumiteng plano dahil hindi na angkop ang kanilang naging basehan tulad ng dami ng kanilang inaasahang pasahero kaya’t nagmungkahi sila ng mga pagbabago para ma-update ang proyekto at hindi sila malugi.

Isinumite ng consortium sa National Economic and Development Authority (NEDA) ang mga kinakailangang pagbabago sa proyekto na ayaw tanggapin ng administrasyong Duterte.

Sabi ng consortium: “Unfortunately, the government indicated that it is not willing to accept most of the consortium’s proposed options and the consortium can only move forward with the NAIA project under the options it has proposed.”

Sa kabila nito, sinabi nilang handa silang suportahan ang pamahalaan sa pagsasagawa ng infrastructure projects sa ilalim ng public-private partnership para maiahon ang ekonomiya tulad ng pagtatayo ng international gateway na sasalamin sa paglago at paggagawang modern sa ekonomiya ng bansa.

Ang proyekto ay nagkakahalagang P102 bilyon at tatagal dapat hanggang 2024 kung masimulan sa 2021.

Noong Marso ay nagpahayag na si Pangilinan na kakalas na ito sa proyekto at inabisuhan na ang mga kasamahan nito.

Marami na sa private sector ang nagkalugi-lugi dahil sa pandemya at marami rin sa kanila ang nag-donate at kumilos para maibsan ang epekto nito tulad ng mga Ayala at ng San Miguel Corp. (Eileen Mencias)