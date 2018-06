NAIA absuwelto sa tanim-bala – Palasyo

HAWAK na ni Pangulong Rodrigo Duerte ang full report sa insidente ng diumano’y tanim-bala sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 noong nakalipas na linggo.

Sinabi Presidential Spokesman Harry Roque na nabasa niya ang kopya ng report at lumilitaw na hindi ito insidente ng tanim-bala.

Lumitaw aniya sa imbestigasyon na may kapamilya ang biyaherong si Kristine Bumanglag Moran na militar at kapatid na pulis at tila hindi sa kanya ang ginamit na maleta.

Posible aniyang may naiwanang bala sa maleta kaya hindi ikinukonsiderang tanim-bala ang insidente.

Bukod dito, sinabi ni Roque na nakabiyahe ang pasahero at hindi naman ito nadetine matapos ilagay sa log book ang insidente at kumpiskahin ang bala.