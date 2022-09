Nagsising pumatol kay Janella: Markus pinagmumura ng mga netizen

Hindi nagustuhan ng mga netizen ang matabil na dila ni Markus Paterson sa kumalat nitong clip sa Twitter na tila patama kay Janella Salvador.

Sobrang kapal umano ng mukha nito na mag-angas pa, samantalang iniwan na nga raw nito ang responsibilidad bilang ama sa anak nila ng aktres.

“Tang-ia, kung may natutunan ako sa mga relationships ko, never to fcking date someone in the industry, bro.

“Huwag niyong i-cut ‘yan. Seryoso ako diyan,” sabi ni Markus sa naturang video clip.

Ilan lang ito sa mga galit na reaksyon ng mga netizen:

“The audacity?? Dude, you only made noise in the showbiz industry bc the Janella Salvador dated you. Respect the womb that bore your child, a**hole.”

“He’s aware of what janella went through with Elmo, and now he acts like this… men are trash and f*ck you Markus btw.”

“Lol Markus. You’re unknown before naging kayo ni Janella. She’s the reason you’re in this industry. Wala ka namang talent eh. You will never be Joshua Garcia. You’re a trash. That’s it.”

“Excuse me, who are you again? An a**hole who got Janella Salvador pregnant at the peak of JoshNella loveteam. White basic trash guy who thinks he’s relevant.”

Salvador ‘di kailangan tulong ni Paterson

Sa recent interview naman ni Bernadette Sembrano sa kanyang YouTube channel kay Janella ay nag-open up ang aktres, at tila confirmation na hiwalay na sila ni Markus.

Nang tinanong kasi niya ang aktres kung anong huling laban ang kanyang sinagupa, ang sagot ni Janella ay ang pagiging isang single mom.

“Talagang nilalaban ko ‘yun. At the end of the day, alam kong kaya ko naman siya. As much as I love the people around me who are always there to help me, I always want to know na kaya kong gawin.

“I don’t want it to sound bad kasi, pero I can rely on myself na hindi ko kailangang humingi ng tulong sa iba,” paliwanag pa ni Janella.

Hindi umano niya pinagsisihan na dumating siya sa ganitong sitwasyon, dahil mas lalo siyang tumapang at tumatag.

“Now that I’m a mom, I now have more confidence. Before kasi, I would overthink, I would get anxious over what people are thinking of me or whatever. But now, after giving birth, I don’t care as long as I’m doing this for Jude, I’m doing this for me, I’m doing what I love to do,” esplika ng aktres.

Paano nga ba ang maging isang ina, tanong pa ni Bernadette.

“We have no choice as women but to be strong because there’s a little human being that relies on us. That’s what gives me power and confidence na parang no matter what I do, kakayanin ko for this little human being. I became a woman after becoming a mother,” ayon pa kay Janella.

Noong presscon ng “Darna” kung saan gumaganap si Janella na Valentina, naitanong na sa kanya ang estado nila ni Markus.

“Masaya naman ako ngayon, happy, at peace. Okay naman kami, basta okay kami,” tugon ni Janella.

Ngunit sa latest developments, masasabi pa rin kaya niyang okay pa rin sila? (Batuts Lopez)