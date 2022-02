Nagsasalitang sanggol

Paano po kung ang panaginip ko e tungkol sa baby na nagsasalita na parang mas matanda sa age niya. Kasi napanaginipan ko raw na ‘yung bago namin pamangkin kinausap ako, wala akong matandaan na sa sinabi niya raw sa panaginip ko pero kasi tanda ko na parang may kinukuwento siya sa akin tapos ang cute niya, e ilang months pa lang naman ‘yun so hindi pa talaga makakapagsalita nang straight kaya gusto ko sanang malaman kung may special meaning ba or maganda ba ‘yun para sa kanya. Salamat sa pagsagot.

Tama ka na mayroong espesyal sa panaginip mo lalo pa nga’t hindi pa naman talaga kayang makapagsalita ng mga baby na bagong silang pa lamang. Nangangahulugan ang panaginip mo na may espesyal kang karakter o talento na hinuhubog sa ngayon o hindi pa lumalabas at matutuklasan mo pa lamang.

Sa kabilang banda naman, anuman ang sinabi ng baby sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa katotohanan. May parating na suwerte kasunod ng panaginip mo na may kinalaman sa mga goal na gusto mong makuha o kaya ay promosyon sa trabaho o magandang career.

Kung hindi mo pa alam kung anong special ability ang meron ka, tingnan lang ang mga bagay na nagagawa mo pero hindi pangkaraniwang gawain para sa iba. Madalas ang mga ganitong katangian ay nababalewala natin dahil masyado na tayong nasasanay sa ating pang-araw-araw nating ginagawa, kaya makakatulong na kumausap ka ng isang kaibigan o kaya ay kakilala na magpo-point out nito para sa iyo. At dahil may kinalaman sa komunikasyon ang pagsasalita ng baby sa panaginip mo, maaari mo ring ikonsidera ang galing mo sa larangang ito.

Nangangahulugan din ito na kumikilos na ang inner self mo upang makilala ng iyong consciousness ang mga potensyal na meron ka.

Para naman sa mga buntis na nagkaroon ng ganitong panaginip, nangangahulugan ito na may kagustuhan siyang ma-develop ng baby niya ang communication skills o excited na siyang makausap ang kanyang baby sa personal.

