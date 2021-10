Nagprotesta kontra Roque namerwisyo ng resto sa New York

Kinondena ni Presidential Spokesman Harry Roque ang grupo ng mga aktibista na nanggulo sa private cocktail party sa isang restaurant sa New York City sa Amerika kung saan naroon din ito.

Bigla umanong nagsisigaw ang ilang miyembro ng Bayan USA habang nasa loob ng Aretsky’s Patroon para tutulan ang nominasyon ni Roque sa International Law Commission ng United Nations.

Sinabi ni Roque na nagdulot ng pinsala ang panggugulo ng mga aktibista at nakasugat ng mga inosenteng tao.

“We deplore the effort of militant groups to deliberately cause harm to innocent people in their attempt to disrupt a private reception we were tendering for representatives of several foreign missions in New York,” ani Roque.

Hindi aniya nakuntento ang mga militante sa kanilang kilos-protesta sa labas ng restaurant at pumasok sa loob at doon nagsisigaw ng kanilang pagtutol sa nominasyon ng kalihim. (Aileen Taliping)