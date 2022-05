‘Nagpaulan ng puso, kindat’: Alden, Sarah nakakakilig ‘lambingan’ sa IG

Kahit mga simpleng ‘emoji’ lang, may hatid na ring kilig sa mga fan, ha!

Anyway, sa latest Instagram post ni Alden Richards na nakaupo siya at may background sa likod na ang nakasulat ay ‘kindness matters’, nakaramdam ng excitement ang mga faney.

“Learn to live a life of purpose,” simpleng caption ni Alden.

Pero, ang nagpakilig talaga sa marami ay ang comment ni Sarah Loinaz (Miss Universe Spain 2021) na nanggaling nga sa Pilipinas kamakailan, at nagkaroon pa ng chance na makasama si Alden, at nag-viral nga ang selfie nilang dalawa.

Kung tutuusin, wala namang masyadong kahulugan ang emoji na comment ni Sarah na ang itsura ay korteng puso ang mga mata. Para nga lang isang mukha ito na naka-sunglasses.

At siyempre, hindi pinalampas ni Alden ang pagkakataon, at agad nga siyang nag-reply sa paramdam na `yon ni Sarah.

Isang emoji rin na naka-kindat naman ang mga mata ang reply niya, at todo ngiti.

At dahil lang sa mga emoji na ‘yon, ang layo na ng narating ng chikahan ng mga fan.

“Naku Alden marunong ka nang kumindat sa babae, ha! Tuloy mo lang `yan!” sabi ni Jeannie.

“Aba may pakindat-kindat ka na ngayon ha!” Ginalaw na ang reply button!” sey nina Mahalia at Yes.

“May nanalo na!” sabi ni Rona.

“Mums pumila lang po tayo ng maayos!” hirit ni Xykann.

“Wow, mukhang dyodyowain na ‘yan, ha!” sabi ni Doods.

“Tuloy-tuloy na `yan!” sey ni Ann.

At kahit nga si Josh Yugen, na Dubai based publisher ay kinilig sa dalawa.

“Kilig!” hirit ni Josh.

“Hoy, kinikilig ako sa inyo!” hirit ni iiiichard.

“Nakakakilig. Hoy Alden huwag mo nang pakawalan si Sarah. Super ganda at bagay kayo!” utos naman ni Kopisiren.

Anyway, may mga nagbibiro rin na walang bearing ang pagiging Miss Spain ni Sarah, kaya dapat pa rin itong pumila. May iba naman na umungot ng kindat kay Alden.

Anyway, habang nasa New York si Alden, nasa France naman si Sarah at dumalo sa Cannes Film Festival.

So, abang-abang ang mga ‘marites’ kung may mga lilipad pa-France, o lilipad pa-New York!

O baka naman masyadong mabilis ang takbo ng isip ng lahat, at sa kanya-kanyang bansa rin naman ang destinasyon nila.

Well, ang alam ko lang, halos lahat ay kinilig sa mga paandar na emoji nina Alden at Sarah, ha!