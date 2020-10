Nagpaturok ng COVID bakuna namatay

Namatay ang isang volunteer sa clinical trial ng AztraZeneca, dini-develop na bakuna kontra COVID-19 mula Brazil.

Ito’y inanunsyo ng Brazilian health agency na Anvisa, ngunit anila’y hindi pa rin ititigil ang clinical trial para sa naturang bakuna.

Napagdesisyunan umano ng International Evaluation and Security Committee na magpatuloy ang trial, dahil hindi pa klaro kung naturukan na ba ng bakuna o placebo ang natanggap ng naturang volunteer.

“Following careful assessment of this case in Brazil, there have been no concerns about safety of the clinical trial and the independent review in addition to the Brazilian regulator have recommended that the trial should continue,” ayon sa report ng CNN sa panayam sa Oxford University.

Tumanggi naman ang AstraZeneca na magkomento sa pagkamatay ng naturang volunteer dahil umano sa confidentiality ng naturang trial.