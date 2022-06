Nagpasaklolo sa Kongreso: Marcos kakalusin mga korap sa BOC, BIR

Nagpasaklolo na si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso upang masawata ang korapsiyon sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga batas na magpa-plug sa “leakages” sa revenue-generating agencies.

Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ilang miyembro ng Senate at House of Representatives ang dumalo sa meeting ni Marcos Jr. noong Martes upang talakayin ang mga prayoridad sa lehislatura ng papasok na administrasyon at paghahanda na rin para sa gagawing State of the Nation Address (SONA) nito sa July.

“Ang sinabi niya ‘yong mga leakage or what you call corruption. What is a better way to call corruption? ‘Di ba leakages?” ayon kay Zubiri sa press conference nitong Miyerkoles.

“Sabi niya we have to stop that… particularly he pointed out sa Bureau of Customs, sa BIR (Bureau of Internal Revenue),” anang senador.

Walang ibang partikular na hiniling si Marcos Jr., at sa halip ay nagpatulong lamang ito sa mga mambabatas sa pamamagitan ng legislation upang ma-plug ang mga leakage.

“He even had the idea of talking about returning the SGS noong panahon ng daddy niya,” ayon pa sa mambabatas kung saan ang tinutukoy ay ang namayapang Ferdinand Marcos Sr. at ang Societe Generale de Surveillance.

Kaugnay nito ay nagbabala si Northern Samar Rep. Paul Daza kay incoming Finance Secretary Benjamin Diokno laban sa Samar Group sa BOC na binubuo umano ng insider, broker at fixer.

Sa kanyang privilege speech kahapon, sinabi ni Daza na mayroong itong sapat na batayan upang balaan si Diokno laban sa mga personalidad na may masamang plano laban sa bansa.

“There’s a so-called Samar Group in the BOC—composed of insiders, brokers, and fixers. We’re giving Secretary Diokno advance warning not to allow these people to sabotage the lofty goals of the government and BOC especially now—when revenue generation is critical to the economy,” sabi ni Daza. (Dolly Cabreza/Billy Begas)