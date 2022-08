Nagpasabog ng alindog: Marian super kilig sa b-day message ni Dingdong

Hindi na nga kailangan ang mapalabok na mensahe, dahil sapat na ang ‘my love’ para kiligin si Marian Rivera.

Yes, simplang “Rockin’ our worlds since 1984! Happy birthday, my Love!” nga ang birthday message ni Dingdong sa misis niya nitong August 12.

“Love you!” naman ang sagot ni Marian.

Siyempre, ang daming pasabog ni Marian sa birthday niya. Pasabog na pictorial, na iisipin mong isa nga siyang international model sa pagi-emote.

August 10 noong una siyang mag-post ng photo na kulay puti ang outfit niya at pagkaganda-ganda nga niya talaga.

Nasundan noong August 11 ng black na mas lalong nagpalutang sa kagandahan, at kaseksihan na rin ni Marian.

At siyempre, sa mismong birthday niya, August 12, na talaga namang pasabog ang outfit, na labas ang likod, at super paseksing emote ng mukha, na kaakit-akit talaga.

“Thank you for all your birthday greetings and wishes. Beyond grateful for all of you!” sabi ni Marian.

Of course, inulan ng birthday message si Marian sa Instagram, mula sa mga fan, mga taga-showbiz.

“Happy birthday sa isang napakagandang tao in and out. Ang nag-iisang kagandahan Marian Rivera! Mwaaa!” sabi ni Pokwang.

At lahat ng birthday message sa kanya, palaging kasunod ang linyang ‘ang ganda mo’. (Dondon Sermino)