Nagparinig kay Coco: Maja bet bumalik sa ‘Ang Probinsyano’

Babalik na ba sa ABS-CBN si Maja Salvador?

Well, ka-join kasi siya sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng “FPJ’s Ang Probinsyano”. Nag-congratulate nga siya sa lahat ng bumubuo ng serye na `yon, partikular na sa bida at isa sa mga direktor ng serye na si Coco Martin.

Ito ang kauna-unahang appearance ni Maja sa ABS-CBN mula noong nagpaalam siya last year. Hudyat na ba `yon na maaari na rin siyang bumalik soon sa ABS-CBN?

“Ako si SPO1 Glenda Corpuz, ang ‘pards’ ni Cardo. Ang kaisa-isa niyang best friend na babae na nagkagusto sa kanya ngunit hindi masuklian ni Cardo. Sa aking mga ka-Probinsyano, kay Coco, at sa lahat ng bumubuo ng ‘Ang Probinsyano,’ congratulations and happy, happy anniversary,” ang bonggang pagbati ni Maja sa isang video na inilabas ng Dreamscape Entertainment.

Isa si Maja sa mga naging unang leading lady sa serye noong 2016. Maliban kay Maja, naging love interest din ni Cardo through the years sina Bela Padilla at Yassi Pressman. Ngayon naman, si Julia Montes na raw ang magiging huling pag-ibig ni Cardo.

Napapanood na si Julia sa bagong yugto ng “Ang Probinsyano” bilang si Mara, na galing sa pamilyang pumapatay ng mga mayayamang negosyante bilang paghihiganti sa pang-aapi sa kanilang angkan noon.

Excited na nga ang mga fan sa tinatakbo ng serye ngayon, lalo na’t malapit nang magkita ang mga karakter nina Coco at Julia. (Dondon Sermino)