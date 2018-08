Nagparetoke? Beauty queen/actress totodo sa pagpapaseksi

Mambubulaga ang isang beauty queen-turned actress sa bagong hubog ng kanyang katawan ka­pag may go signal nang ilabas ang kanyang sexy pictures. Tiklop pa ang management ng aktres dahil kapag binuking eh, malalabag nito ang confidentiality clause na pinirmahan.

Pagdating sa mukha, walang dudang maganda ang beauty queen-turned actress na ange­lic ang dating. Problema nga lang niya ang pagi­ging chubby niya sa ilang bahagi ng katawan.

Eh, nakinig naman ang beauty queen sa payo ng taga-showbiz na magbawas ng timbang nang sa gayon eh lumikha siya ng ingay sa pagpasabak niya sa aktingan!

Vhong Navarro matibay ang pananampalataya

Hindi bumitaw si Vhong Navarro sa kanyang pananampalataya sa Diyos kaya naman todo ang buhos ng biyaya sa kanya at natalo nito ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay.

Ang pinakamalaking challenge na dumating sa personal na buhay ni Vhong ang mga kasong isinampa sa kanya nina Deniece Cornejo, Cedric Lee ang iba pang kasamahan nila.

Mabigat na dagok ito sa Comedy Prince pero tuloy pa rin ang faith niya sa Diyos na sinuportahan ng mga nagmamahal sa kanya. Hindi siya bumigay at nanatiling matatag sa problemang kinasangkutan.

As we all know, may kasong nang isinampa laban kina Denice, Cedric et al. Pero hindi pa rin nagtatapos ‘yon.

Pero si Vhong, tuloy lang ang laban sa buhay. Tuloy ang pagbibigay saya niya sa mga manonood sa pamama­gitan ng bago niyang movie na ‘Unli Life’. Tuloy pa rin ang pananampalataya niya sa Diyos.