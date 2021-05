Nagparetoke ba? Maris tumangos ilong, lalong gumanda

Ang ganda-ganda ni Maris Racal ngayon. Bagong gupit, bagong kulay ang buhok, ang dalaga, kaya mas lumutang ang ganda nito.

Pero, ang ganda ni Maris ang naging dahilan ng pagtatalo ng mga fan, ha! Kanya-kanyang hinala ang mga ito.

Kasi nga, hindi raw nila nakilala si Maris. Hindi nila ito namukhaan. Kung hindi lang nakalagay ang caption ng pangalan niya sa photo an `yon, hindi raw nila makikilala.

Sabi nga ni Cherry Aguila Ordiales, “Ung ilong ang napansin ko hindi ung buhok.”

Say naman ni Xu Aira Aznir Lee, “Nagpa-retuki siya ng ilong. May hawig tuloy sila ni Iza calsado.”

Banat naman ni Alex, “Nagpa-rhinoplasty, nagbago itsura.”

Sey pa rin ni Angeli Tinio, “May bago sa nose.”

At pahayag naman ni Emma Jumao-as Levin, “It’s filtered. It doesn’t look like Maris R. Mas tangos ilong nya in this photo.”

At sey pa rin ni Chenggay Stilbates Alpas, “A whole new person…no traces of maris…but very beautiful.”

At siyempre, depensa ng mga nagmamahal na fan kay Maris…

San Dra, “Sa mga inggit, pikit! Sa mga naiinis ede layas! Sa mga basher dyan, magparami pa kayo para more achievement! At ano ‘tong nababasa kong nag-retoke siya? Duh! Talagang kasali na ‘yan sa role niya na gaganapin nya sa new project nya ngayon. Kung wala kayong magandang sasabihin nganga nalang! ‘Di nyo ba napansin? Make up lang po yan, but she’s still pretty with or without makeup dzuhh!”

Elle Hastings, “

For those commenting on how she looks on the photos, obviously, there’s a filter used. The photos were screenshots of her tiktok vid. Kindly, check the facts first. Anyway, what would I expect from Filipino netizens nowadays. What a toxic culture.”

Anyway, basta ang alam ko, dati na ngang maganda si Maris, di ba?

At sa panahon ngayon, hindi na big deal kung magparetoke man ang isang artista, o kung ano man ang gusto niyang gawin sa mukha o katawan niya.

Well… (Dondon Sermino)