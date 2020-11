Nagpalubog sa Cagayan, Marikina yayariin ng Kongreso

Nagsagawa ng imbestigasyon ang Senado at Kamara para alamin kung sino ang may pananagutan sa malawakang pagbaha na nangyari dulot ng bagyong Ulysses sa ilang bahagi ng bansa partikular sa Cagayan, Marikina at Rizal.

Sa Senado ay naghain si Senador Risa Hontiveros ng Senate Resolution No 571 para imbestigahan ang aniya’y “man-made” pagbaha sa Cagayan, Rizal at Marikina dulot ng bagyong Ulyssess.

Sabi ni Hontiveros, dapat magkaroon ng polisiya para makapaghanda ng mabuti ang bansa sa mga darating pang mga kalamidad.

“The floods swept away the lives and livelihood of millions without warning, which could have been avoided if the alarm was rung loudly before they opened the dam,” sabi ng senador.

“Sunod-sunod na mga sakuna ang nangyari sa bansa nitong mga nakaraang linggo, pero dapat pa ring tanungin: Naiwasan kaya ito kung na-control nang maayos ang pagbukas ng mga flood gates ng Magat Dam?” tanong naman ni Sen. Francis Pangilinan na naghain din ng resolusyon.

“Kung nabigyan ba ng sapat na warnings ang ating mga kababayan na tatamaan ng mga pagbaha?” dugtong pa nito.

Bilang dating chairman ng National Irrigation Administration (NIA) noong 2014-2015, sinabi ni Pangilinan na may sinusunod na protocol sa pagpapakawala ng tubig sa dam gayundin ang flood warning.

“Sa madaling sabi, kung nasunod ang mga protocol at napaghandaan nang maayos si Ulysses, maaring naiwasan sana ito,” sambit pa nito.

Sa Kamara naman ay pinaiimbestigahan ni Bagong Henerasyon Rep. Bernadette Herrera ang umano’y illegal logging at quarrying activities sa Marikina watershed, na maaring pinagmulan ng malawakang pagbaha sa Kamaynilaan at kalapit na probinsiya.

Nakapaloob sa inihaing resolsuyon ng kongresista na kung saan iginiit nito ang umano’y iresponsable at maling desisyong pagbubukas ng floodgates ng dams at watersheds sa Luzon noong kasagsagang ng panananlasa ng bagyong Ulysses.

Gayundin naman ay naniniwala ang kongresista na ang pagbukas ng mga dams ay lalong nagpalala ng flashfloods sa Metro Manila at maging sa mga probinsiya ng Isabela, Pangasinan, Benguet, Isabela at Cagayan. (Dindo Matining/Eralyn Prado)