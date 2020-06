Nagpakalat ng maling impormasyon, may hangganan

Habang patuloy na nakikibaka ang Pilipinas sa COVID-19 pandemic para sa kaligtasan ng mga Pilipino ay sumasabay din ang mga kritiko at kalaban ng gobyerno para sirain ang bansa sa international community sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon.

Katulad na lamang po itong naging pahayag ni United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet na isa umano ang Pilipinas sa mga bansa sa Asya na gumagamit sa COVID crisis para patahimikin ang mga kalaban ng gobyerno at higpitan ang mga bumabatikos sa Duterte administration.

Ito po ay isa lamang sa mga maling impormasyon na ipinakalat ng mga kalaban ng gobyerno para lituhin, guluhin at maghati-hati ang mga Pilipino.

Kahit sa panahon ng krisis sa COVID-19 ay hindi tumitigil ang mga kalaban ng administrasyon, bagkus ay sinasamantala pa ang sitwasyon para siraan ang gobyerno na tila ba natutuwa silang nakikitang naaapektuhan ang publiko sa kanilang mga gawa-gawang istorya at impormasyon.

Gusto ko pong linawin na walang basehan ang mga ipinakalat na fake news ng mga kalaban na ginagamit umano ng Duterte administration ang COVID-19 issue para gipitin, arestuhin at asuntuhin ang mga kumakalaban sa gobyerno.

Ang mga inaaresto po ng mga pulis at iba pang law enforcement agencies ay yaong mga lumabag sa security protocols habang umiiral ang lockdown o community quarantine sa bansa.

May mga patarakang ipinatupad po ang gobyerno sa layuning mapigilan ang pagkalat ng COVID infection sa mamamayan dahil ang isinaalang-alang po ng Duterte administration ay ang kaligtasan at kalusugan ng lahat ng mga Pilipino.

Ang mga naitalang pag-aresto sa panahong umiiral ang community quarantine sa bansa ay legal na operasyon ng mga otoridad dahil sa kabila ng mga paghihigpit ay marami pa ring Pinoy ang sumusuway sa simpleng patakaran.

Lahat po ng mga naaresto ay dumaan sa due process at gumagana po ang justice system sa bansa kaya maling sabihin ng mga kritiko at maging ni High Commissioner Bachelet na ginigipit ang mga kontra sa gobyerno.

Hindi po tintingnan ng mga otoridad kung anong posisyong politikal o ideolohiya ang isang indibidwal na lumabag sa simpleng panuntunan ng community quarantine, at ito ang sinasamantala ng mga nasa likod ng fake news para siraan ang gobyerno.

Para sa kaalaman ng OHCHR, at pati na rin ng mga pasimuno ng fake news, mayroon pong probisyon sa Republic Act 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act na nagpaparusa sa sinomang indibidwal o grupo na nasa likod ng pagpapakalat ng mga paninira at maling impormasyon kaugnay sa COVID crisis.

Ang mga inarestong indibidwal ay hindi po tinarget o pinili ng mga otoridad para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon, kundi sila po ay mga lumabag sa ipinaiiral na mga panuntuhan sa panahon ng quarantine at ito ay maaaring i-check sa record ng pulisya.

Kaugnay naman sa kaso ng Overseas Filipino Worker sa Taiwan na nais ipadeport ng gobyerno, malinaw po na may nilabag itong batas at inaksiyonan lamang ito ng Department of Labor and Employment (DOLE) dahil sa mapanirang pahayag nito at mga maling impormasyon sa kanyang social media account.

Aktibo po ngayon ang mayorya ng mga Pilipino sa paggamit ng social media at iba pang uri ng komunikasyon lalo na at nasa bahay lang ang mga tao kaya sinasamantala ng mga kalaban ng gobyerno ang sitwasyon para magpakalat ng fake news.

Iba po ang level ng kasiyahan ng mga taong ito dahil masaya sila na ipahiya ang gobyerno, masaya silang makadulot ng paninira at pagkalito sa mga Pilipino sa halip na tumulong sa kinakaharap na pagsubok ng marami mamamayan sa panahong ito ng pandemic.

Ang gobyerno po, lalo na si Presidente Rodrigo Duterte ay kinikilala ang freedom of speech and expression at patunay dito ang hindi niya pagpatol sa mga bumabatikos sa kanya, pero ibang usapan na kapag lumagpas na ito sa limitasyon at nanghihikayat na ng kaguluhan at karahasan lalo na ngayong panahon ng pandemic.

Alalahanin po natin na may batas po laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa panahon ng COVID crisis, at hindi po pababayaan ng mga otoridad na maabuso ang kalayaan sa pamamahayag sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya gaya ng internet para lituhin at papaniwalain ang publiko sa mga maling paniwala at paninira laban sa gobyerno.