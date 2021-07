Nagpaikot-ikot sa maze

Nagkaroon ako ng panaginip na napunta daw ako sa isla na puro maze, noong una nasa barko ako tapos pagkababa ko ay nakakita ako ng mga halaman pero paglapit ko, maze pala ito. Pagkapasok ko, nag-iba ang panaginip ko at napunta ako sa ibang lugar na may building tapos lumalabas sa building na ‘yon ang maraming tao, halos siksikan ang mga taong lumalabas at dikit-dikit na sila halos, naglakad ako palayo sa madaming tao pero napunta ako uli sa ibang lugar, tumatakbo naman daw ako sa port papalapit na ako sa barko pero hindi ako sumakay, tiningnan ko lang ang mga tao na sumakay doon hanggang mawala na, paglakad ko napunta ako uli sa maze pero nasa labasan na at sunrise na.

– Christian

Nirerepresenta ng maze ang emosyon kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo, o hindi kaya’y ang kawalan ng direksyon sa mga plano mo sa iyong buhay.

Maaaring nakakaramdam ka na mayroong nagmamanipula sa iyo para kumilos nang naaayon sa gusto nila o nasa punto ka ngayon na masyadong mabilis para sa iyo ang mga pangyayari sa iyong buhay kaya wala kang klarong ideya sa kung paano ka nakarating sa mga napupuntahan mo.

Babala rin ito na kailangan mong pag-isipang mabuti ang paggawa mo ng desisyon. Kung hindi ka natatakot sa iyong panaginip kahit pa maraming lugar ang narating mo dahil sa maze, sinasabi nito na kaya mong mag-adapt sa mga kinakaharap mo.

Ang bahagi naman ng panaginip mo na nakakita ka ng dikit-dikit na tao na lumalaba sa building ay nagsasabi na wala sa organisasyon ang sarili mo, maaaring humaharap ka ngayon sa pagkalito sa pagitan ng mga bagay na gusto at kailangan mo.

Kung tumatakbo ka sa isang port, pwedeng sinasabi nito na tumatakas ka sa iyong reyalidad o mga responsibilidad at ayaw mo pang mag-move on, dahil ang port ay sumisimbolo sa pagsisimula at pagtatapos ng journey o ng ating paglalakbay.

Ang sunrise naman ay may magandang sinasabi sa iyo dahil sumisimbolo ito sa freedom at prosperity. Maaaring mabigyan ka ng promosyon o kaya ay masimulan mo na ang matagal nang pinaplanong negosyo.

