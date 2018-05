Nagpa-padrino sa First Family, DOTr Asec sinibak

SINIBAK sa puwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte si Department of Transportation (DOTr) Assistant Secretary ng Department of Transportation (DOTr) Mark Tolentino dahil nagpa-padrino sa First Family.

“Ina-announce po namin na sinibak sa puwesto ng ating Presidente ang Assistant Secretary Mark Tolentino ng Department of Transportation. Ang kasala­nan po ni Asec Tolentino siya po ay nakipag-usap sa isang kamag-anak ng Presidente,” pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque kahapon.

Sinabi ni Roque na kinausap ni Tolentino ang isa sa mga kamag-anak ng Pangulo na isa sa pinakaa­yaw nito.

Malinaw anya ang direktiba ng Pangulo sa lahat ng mga taga-gobyerno na huwag na huwag magpa-padrino o magpatulong sa kanyang mga kamag-anak lalo na kung may kina­laman ito sa kontrata o puwesto sa pamahalaan.

“Ang order po ng Presidente sa lahat ng taong gobyerno: huwag niyo pong kakausapin ang kahit sinong kamag-anak niya na meron pong gustong kahit anong kontrata o appointment sa gobyerno. Kapag kinausap niyo po ang kahit sinong kamag-anak ng Presidente basehan na po ‘yan para kayo ay sibakin,” ani Roque.

Sinabi ng kalihim na sana ay magsilbing halimbawa ang gina­wang pagsibak kay Tolentino para maghanap ng pad­rino sa mga kamag-anak o kapatid ng Pangulo.

Pinaalalahanan din ni Roque ang mga opis­yal at tauhan ng gobyerno na huwag i-entertain ang sino man sa mga kamag-anak ni Pangulong Duterte na lalapit sa kanila para humingi ng kahit na anong uri ng pabor sa gobyerno.

Ayon kay Roque, hindi manghihinayang ang Pangulo sa mga sinisibak na opisyal kahit maubos pa ang mga ito dahil mas marami pa rin ang gustong maglingkod nang tapat sa gobyerno.