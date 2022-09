Nagmumurang kamatis? Yolanda Hadid todo react sa pag-Blackpink ni Belo

Kaaliw ang aminadong certified Blinks o die-hard fan ng K-pop group na Blackpink na si Vicki Belo. Tila nagmumurang kamatis nga siya na ginaya ang get-up ng naturang group.

Nag-post siya ng makulay na video sa Instagram to express her love sa Blackpink.

“How did i do #Blinks? Pink venom hit me hard too! (shining hearts emoji),” caption ni Belo.

Pak na pak ang aura ni Vicki sa saliw ng latest song ng grupo na titled “Pink Venom”.

Nag-corset siya na puti, skimpy long sleeves na pulang-pula, hip na hip sa kanyang green na jacket na medyo in-off shoulder niya kasabay ng blue jeans, at puno ng glitters ang mga mata.

Keber sa kanyang edad huh! Beauty never ages, ‘ika nga.

Say ng mga nasa comments section:

“I’m a blink and all I can say is you nailed it.”

“Sana pag ganyan na ang edad ko kasing-cool pa din ni Belo. Go for it basta masaya ang puso mo push lang po.”

Aprub naman ito sa kanyang asawa na si Hayden Kho.

Napa-comment din ang kumare niyang former model at Dutch-born na si Yolanda Hadid, ina ng mga modelong sina Gigi, Bella at Anwar Hadid.

“Looking great Vicki,” sey ng sikat na US TV personality mula sa “The Real Housewives of Beverly Hills”.

Hiniritan din si Vicki ng mga netizen na magsayaw ng pausong challenge ng Blackpink sa Tiktok na Fang Dance.

Aba, huwag niyong hinahamon si Vicki. Baka ‘di niyo kayanin! Hahaha! (Batuts Lopez)