Nagmumulto sa Tanghali

Mga ka-Misteryo tunay ngang walang pinipiling oras ang mga karanasang paranormal lalu na ang mga nagmumultong kaluluwa.

Si Randy ng Maynila ay dumulog sa Misteryo at naibahagi niya ang karanasan nang sa mismong opisina nila ay may nagmumulto kahit tirik ang araw.

Misteryo: “Paano yung nagmumulto na yun? What time ba siya nagmumulto?”

Randy: “Ganito kasi nakaduty na ako as early as 9am dun sa office namin para lang kasi siya bahay up and down yung taas parang lounge namin at office ng boss namin tapos yung sa baba andun ang store namin. Pero ako naka-puwesto sa likod ng store sa may hagdan, clerical work ang ginagawa ko. Yung ghost hindi ko naman siya nakikita pero malakas siya magparamdam, naririnig ko mga yabag niya sa taas namin tapos yung hagdan na gawa sa kahoy, lumalangitngit. Dun ako takot kasi alam ko kapag narinig ko yun may bumababa pero hindi ko nakikita.”

Misteryo: “Nakuuu! Nakakapangilabot nga yun. Hindi na ba nag-try na tignan kung totoong may bumababa sa hagdan?”

Randy: “Nag-try ako na tignan siya pero hindi ko talaga makita. Naririnig ko siya habang bumababa ng hagdan. Kaya kapag narinig ko na yun. Kunwari nagtatanong ako sa kasama ko kung bumababa siya at kung pwede huwag paingayin ang hagdan.”

Misteryo: “Tanungin kita. Ano ang alam mong history ng bahay na yun? May namatay ba? May kinonsulta na ba kayong psychic o clairvoyant?”

Randy: “May namatay nga dun hindi ko lang sure kung sino siya kaya ako lumapit sa inyo baka makita niyo.”

Misteryo: “Teka ha try lang natin ang remote viewing. Based sa impression ko sa lugar may matabang lalaki na naglalakad dun sa taas.”

Randy: “Wow! Mukhang siya nga yung multo kasi may namatay na dun na matabang lalaki dating may-ari ng bahay nung hindi pa pinaparenta as commercial establishment. Ang sabi inatake daw sa puso. Mga 9-11am siya daw palakad-lakad dun.”

Misteryo: “I think try niyo ipa-bless yung place and mag-offer ng prayer sa ghost na yun para makatawid siya sa kabilang buhay.”

Randy: “Ganun nga gagawin namin sana matahimik na siya.”

Para sa inyong kuwentong karanasan ng kababalaghan, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.