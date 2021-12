Naglalakihang mga ugat

Sa kahulihulihang tanong para sa taong 2021, may isa tayongtagasubaybay na gustong malaman kung bakit naglalakihan ang kaniyang mga ugat sa binti. Kung minsan tumitindi ang kirot at may pagkakataon pang nagkakaroon ng sugat ang mga ito. datiay maninipis lang ngunit ngayon ay kasinglaki ng daliri ang mgaiba. Paano ba nangyari ang mga ito at may magagawa pa badito?

Bago natin sagutin ang kaniyang mga katanungan, balikan natinang hugis at anatomy ng mga ugat. Dalawang klase ang ugat, ang artery at ang vein. Ang dugo ay dumadaloy sa mga arteries mula sa puso, pabalik naman ay sa veins. Mas mataas ang pressure sa arteries kaya tuloy tuloy ang daloy dito. Pabalik sapuso ay mas mababa, kaya para makarating ang dugo sa puso, may mga balbula o valves na sumasalok sa dugo, kasabay ang pumping motion mula sa muscles, lalo na kung paakyat mula sapaa. Kung magkaroon ng problema ang alin man sa mga ito, pwedeng mamaga ang ugat. Ang mga posibleng mangyari aymagkaroon ng problema sa blood pressure, kasabay na bumigayang balbula at manghina ang muscle. Maiipon ang dugo sa masmababang lugar ng ugat na nagiging Varicose Veins. Ang kumplikasyon na maaaring mangyari ay kumirot ang lugar, magkaroon ng venous stasis at thrombosis. Mas malala ay kungsa sobrang laki ay pumutok ang ugat at maapektuhan pati angmga paligid kaya magkakaroon ng sugat na pwedengmaimpeksyon.

Ang mga dapat iwasan para hindi lumala ang kundisyon ay angmag sumusunod: mga maaalat na pagkain, mamantika at mgapinirito, pati na din ang mga refined carbohydrates tulad ngputing bigas at asukal. Kasama na din ang mga sobrangmatatamis at inuming nakalalasing. Mas mainam na magingwell hydrated. Siguraduhing uminom ng kahit dalawang litrongtubig maghapon. Pwedeng gawin ang mga low impact exercises, kasama ang paglakad, pagbisikleta at paglangoy. Kung angtrabaho ay may kinalaman sa matagalang pagtayo o di kayasobrang pagkilos at paggalaw, mas maganda magsuot ngcompression stockings.

Kung lumala pa ay maaaring maging lunas ang mag sumusunod. Para sa kirot, may mga gamot na maaaring ibigay tulad ng mgaanti inflammatories. Ngunit kung matindi ang varicosities, kabilang sa mga procedures ay ang mga endothermal ablation (gumagamit ng init), phlebectomy (pagputol ng ugat), sclerotherapy (naglalagay ng gamot sa ugat para magdikit dikitang mga ito), laser surgeries (gumagamit ng mga makina), patina ang ligation and stripping (tinatanggal ang buong ugat). Mgateknikal na ang mga ito. mabibigyan liwanag kung kukunsulta sadoktor.

Huwag nang antayin pumutok ang ating mga ugat. Ang abanganna lang natin ay ang paputok ng fireworks sa pagpasok ng bagong taon.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe! Be vaccinated! Happy New Year!

