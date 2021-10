Naglakad nang tulog, bebot lumagapak sa Aberdeen

Bumagsak sa bubong ng isang gusali ang isang babae sa Aberdeen, Scotland nang maglakad ito habang mahimbing na natutulog.

Ang biktimang lumagapak mula sa bintana ng isang apartment na may 4-palapag ay kinilalang si Lou Mitchell.

Sa lumabas na ulat base na rin sa kuwento ni Mitchell, nakitulog lang siya sa tinutuluyang apartment building ng kanyang kaibigan nang mangyari ang insidente.

“I was at a friend’s flat warming and I had a really good night. I went to bed and the next thing I’m screaming on top of this building,” litanya nito kung saan nanakit ang kanyang katawan dahil 30-ft ang kanyang kinabagsakan.

“I was in a lot of pain and had lots of blood on my head – but it’s all a bit of a blur,” dugtong pa nito kung saan nagkasugat ito sa noo at nagka-sprained ankle.

Inamin din nitong nag-i-sleep walk na rin ito nung kanyang kabataan pero ngayon lang ito nangyari sa kanya. (Juliet de Loza-Cudia)