Nagkakaisang ASEAN sa gitna ng pandemya

Papasok na po tayo sa buwan ng Hulyo o sa second half ng taong 2020 at patuloy na nakikipaglaban sa epekto ng COVID-19 crisis sa bansa, katulad din ng ginagawang pagharap ng iba’t ibang mga bansa sa mundo sa pagsubok na hatid ng pandemic.

Halos lahat ng bansa sa mundo ay nagdurusa sa COVID-19 dahil hanggang ngayon ay wala pa ring natutuklasang lunas. Kaya naman sa pagdalo ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Biyernes sa ika-36 na Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, iginiit niyang ang “recalibration” at sistematikong pagbabago ng plano ng bawat bansa sa rehiyon para matiyak ang mabilis na pagbangon sa epekto ng COVID-19.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng ASEAN summit na ang mga lider ng bansa ay nakilahok sa pagpupulong sa pamamagitan ng video confenrence dahil sa banta ng COVID-19.

Ang Vietnam po ang host country ng ASEAN summit ngayong taon at dahil sa panganib ng kontaminasyon, ginawang virtual ang pagpupulong ng mga lider ng bansang kasapi ng ASEAN.

Sa pitong minutong talumpati po ni Pangulong Duterte ay binigyang-diin po nito ang pangangailangang mapabilis ang pagsusulong ng regional connectivity at sustainable supply chains, human capital development at karapatan ng migrant workers.

Hinimok din po ni Pangulong Duterte ang kapwa ASEAN leaders na palakasin at patatagin ang kakayahan na hadlangan ang pagpasok ng mga sakit sa rehiyon sa pamamagitan ng search and capacity building sa larangan ng health technology development.

Kinakailangan ani Pangulong Duterte na mayroong nagkakaisang aksyon ang ASEAN para mapigil ang pagkalat at pagtawid ng COVID-19 sa mga bansa sa rehiyon.

Pangunahing prayoridad po sa ginanap na summit na mapigilan ang mas pagkalat pa ng COVID-19 sa ASEAN region dahil sa matinding epektong idinulot nito sa buhay ng mga mamamayan, ekonomiya, pati na ang kinabukasan ng bawat gobyerno.

Sa ginanap po na summit, kinatigan ng Presidente ang pagbuo ng ASEAN COVID-19 Response Fund para mapalakas ang kakayahan ng sampung bansang miyembro ng ASEAN na malabanan ang COVID -19.

Halos lahat po ng ASEAN leaders ay nagkasundong palakasin pa ang kanilang economic cooperation para maibsan ang epekto ng COVID-19 crisis at agad na makabawi sa nalugmok na ekonomiya.

Bukod sa usapin ng COVID-19, nabanggit rin po ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati ang isyu ng terorismo na nananatili pa ring banta hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo. Kaya aniya kailangang magpatupad ng mas mabigat na mga hakbang para mahadlangan ang anumang tangkang karahasan o kaguluhan ng mga terorista.

Sinabi po ng Pangulo na hindi natitinag ang mga teroristang grupo dahil kahit mayroong COVID-19 outbreak ay nagpapatuloy ang paghahasik ng karahasan. Kaya hinikayat nito ang mga kapwa lider na manatiling alerto at protektahan ang rehiyon sa anumang banta ng terorismo.

Binanggit po ni Pangulong Duterte ang naging karanasan ng bansa sa mga terorista na umatake sa mga otoridad habang nagsasagawa ng relief operations para tulungan ang mga mahihirap na Pilipino sa gitna ng kalamidad.

Hindi aniya nasugpo ng COVID-19 ang terorismo, bagkus ay nananatiling aktibo ang mga ito at walang pinipiling panahon at pagkakataon sa kanilang panggugulo at paghahasik ng karahasan.

Sa isyu naman ng pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea, hinikayat po ng Pangulo ang mga miyembro ng ASEAN na maghanap ng mga bagong paraan para malutas ang matagal ng sigalot sa South China Sea.

Dapat aniyang humupa ang tensiyon at nanawagan ang Presidente sa mga bansang naghahabol sa mga teritoryo sa South China Sea na iwasan ang tensiyon at sumunod sa mga alituntuning nakapaloob sa 1982 United Nations Convention for the Law of the Sea o UNCLOS.

Sa panahon ng pandemya, dito masusukat ang tatag at pagkakaisa ng ASEAN bilang organisasyon ng mga malayang estado. Mahalaga ang ASEAN sa paglaban sa COVID-19 at mga epekto nito, at sa pagbangon ng rehiyon at buong mundo.