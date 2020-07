Nagka-COVID sa QC 4,141 na

Pumalo na sa 4,141 ang DOH-confirmed cases sa Quezon City, sa huling tala noong July 9.

Sa datos, 4,005 dito ang validated na ng QC Epidemiology and Surveillance Unit at District Health Offices, habang 1,453 ang active cases, 2,302 ang mga gumaling sa COVID-19, habang 250 ang namatay sa sakit. Ilang bahagi ng lungsod na may mataas na kaso ng COVID-19 ,ang nilagay sa special concern lockdown para maiwasan ang pagkalat at hawaan pa ng virus.

Noong Huwebes, 1,029 lumabag sa ordinansa ng pagsusuot ng face mask ang inaresto ng mga awtoridad. Pinakawalan din ang mga ito matapos, maliban sa dalawang nadiskubreng may warrant of arrest. May multang P1,000 hanggang P3,000 ang mga lumabag sa naturang ordinansa. (Dolly Cabreza)