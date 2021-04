Nagka-babuyan na!

Bababa raw ang presyo ng baboy sa palengke dahil sa gagawing dagdag na pag-angkat ng imported na baboy.

Babaha raw ang imported na baboy sa merkado. At pag maraming supply ng baboy, awtomatikong mahihila pababa ang presyo nito.

‘Yan ang sabi ng Department of Agriculture (DA) sa dalawang magkasunod na hearing sa Senado.

Tinanong natin ang DA: ang imported na baboy na gusto nyong ipasok at bilhin mula sa ibang bansa ay frozen, hindi ba? Oo ang sagot ng DA.

E kung frozen iyan, sa supermarket at groceries na may mga cold storage lang iyan pwedeng ibenta. Paanong bababa ang presyo sa palengke at makikinabang ang maraming taong doon namimili?

Sagot ng DA, may plano raw silang bigyan ng suporta ang mga tindera ng baboy sa palengke sa pamamagitan ng pamimigay ng freezers.

Kelan pa darating ang tulong na yon? Aanhin pa ang freezer kung patay na ang magbababoy?

Kung magtatanong siguro tayo sa hanay ng mga magbababoy kung nabigyan na ba sila ng ayuda ng DA buhat nung ma-peste ng African Swine Fever (ASF) ang kanilang mga alaga, siguradong maraming magtataas ng kamay na hindi sila nabigyan.

Ayudang freezer pa kaya para sa mga magbababoy natin sa palengke ang maipamigay nila sa mabilis na paraan? Hindi siguro.

Sa nabasa nating ulat mula sa DA, may 2,269 metric tons ng imported frozen pork ang nasa accredited cold storage sa Metro Manila noong Abril 5; nadoble pa ito at naging 5,085 metric tons nitong Abril 12. At nitong Abril 15, ay inulat ng DA na tumaas sa P420 kada kilo ang presyo ng liempo sa Metro Manila, mula sa dating P350-380.

Baliktad sa inaasahang pagbaba ng presyo ng baboy sa palengke ang nangyari makaraang dumagsa ang imported frozen pork.

Tila nabigyan ng hindi tamang impormasyon ng mga nakapaligid sa kanya si Pangulong Duterte noong ipresenta at papirmahan sa kanya ang Executive Order (E.O.) No. 128 na nagbabawas sa taripa o buwis sa ipapasok sa bansang imported frozen pork.

Ang magiging epekto nito ay mababawasan ang buwis na makokolekta ng pamahalaan, babaha ang imported frozen pork sa merkado, subalit hindi naman bababa ang presyo ng baboy sa mga palengke.

Ang susunod na epekto nito ay ang pagkalugi at tuluyang pagkawala ng ating lokal na industriya ng baboy.

Ito ang nagkakaisang pananaw ng mga senador kaya’t nagpasa kami ng resolusyong humihikayat kay Pangulong Duterte na agad bawiin

ang E.O. 128 bago pa tuluyang maramdaman ng local hog industry ang masamang epekto nito sa kanilang kabuhayan.

Daang libong Pilipino ang naka-depende sa industry ng pagbababoy. Kung tatamaan ang kanilang kabuhayan dahil sa pagdagsa ng imported na baboy, para na rin natin silang tinanggalan ng trabaho lalo ngayong panahon ng pandemya.

Suporta at pagkalinga ng pamahalaan ang dapat na ibigay natin sa ating lokal na industriya ng pagbababoy, at hindi ang pagpabor sa mga negosyanteng magpapasok ng imported na baboy.

Tangkilikin ang sariling baboy at buhayin ang mga Pilipinong magbababoy.

Abangan natin ang magiging desisyon ng Pangulo sa usaping ito.