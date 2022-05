Naghihingalong mga maritime school saklolohan – Villanueva

Nanawagan si Sen. Joel ‘TESDAMAN’ Villanueva sa Maritime Industry Authority (MARINA) na siguruhin nito ang kalidad ng maritime graduates para mas madali silang makakuha ng trabaho kaysa magpataw ng limang taong moratorium sa pagtatag ng mga bagong paaralan para sa mga seafarer.

“Kasing halaga ng access sa education at skills training ang pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa ating maritime schools. Ipinapagkait natin sa ating mga kababayan ang quality-assured education at training opportunities sa 5-year ban na ito,” sabi ni Villanueva.

Sinabi ng senador na ang pagkakaroon ng mga bagong maritime schools ay oportunidad para sa mas magagaling na institusyon na sumusunod sa requirements of the International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping For Seafarers gayundin sa global quality assurance standards. Maaari rin daw makakuha agad ng akreditasyon ang mga bagong maritime schools ayon sa program standards and guidelines na papasa sa mga international audit gaya ng sa European Maritime Safety Agency (EMSA). (Dindo Matining)