Naghanap ng damay! DPWH-Villar dinikdik sa tapyas budget

Inginuso ni ACT-CIS Party-list Rep. Eric Yap ang Department of Public Works and Highways(DPWH) na siya umanong gumalaw o nagre-allocate ng pondo para sa ilang congressional district.

Unan nang nasilip at napansin ni Senador Panfilo Lacson na nagkaroon ng pagtaas sa pondo ang ilang distritong malalapit umano kay Speaker Lord Allan Velasco habang natapyasan naman ang pondo ng mga distritong malapit kay dating Rep. Alan Peter Cayetano .

Isa si Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte, dating deputy speaker at kilalang malapit kAy Cayetano, ang umalma sa P386 milyong tinapyas sa kanyang district budget.

Ngunit paliwanag ni Yap, chair ng house appropriations committee, ang DPWH ang maaring gumalaw sa budget partikular ang inilaang pondo para sa distrito ni Villafuerte.

“I think nilipat ng DPWH ‘yun sa mas priority, dun sa matatapos by the end of 2022. So ang bottomline po ay ang nag-realign po is ang DPWH, and we just adopted the amendments given to us by the department,” ayon kay Yap.

Inihalimbawa pa ni Yap ang kanyang sarili na hindi naman siya umano kaalyado ni Cayetano at Velasco ngunit ang Benguet province na kung saan siya ang itinalagang caretaker, ay tinaasan ang inilaaang pondo para sa mga proyekto nito. (Eralyn Prado)