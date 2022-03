Naghahabulang multo sa pasilyo

Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo “kahit ano pa ang tapang mo, babahag din ang buntot mo”, yan ang sinabi sa #MisteryoFiles ni Ramon ng Bulacan nang masindak siya sa naghahabulang mga multo habang naglalakad siya sa pasilyo.

Guwardiya sa Makati si Ramon at lingguhan siya kung umuwi sa Bulacan. Mag-alas 3 ng madaling araw noon nang mag-ikot siya sa ginuguwardiyahan na gusali nang mapansin niyang may nakasilip sa dulo ng pasilyo malapit sa hagdan.

Misteryo: “Sabi mo nakasilip naisip mo bang multo na yun?”

Ramon: “Hindi eh kasi akala ko tao yung nakasilip nagmamadali pa nga ako na lumapit sa kanya para sitahin siya.”

Misteryo: “Naaninag mo ba kung anong multo siya? Babae ba siya? Bata ba siya? Lalaki ba siya?”

Ramon: “Maliit yung mukha ng nakasilip kaya naisip ko bata. Nagtanong pa nga ako sa sarili ko kung ano ang ginagawa ng isang bata sa disoras ng gabi. “

Misteryo: “Nalapitan mo ba siya? Baka naman tao talaga yun.”

Ramon: “Lumapit talaga ako kasi sisitahin ko siya pero pagdating ko sa sulo wala nanan siya, wala na sa lugar kung saan ko siya nakita. Inisip ko naman baka pumasok na sa isang unit pero nakapagtataka wala naman malapit sa hagdan at wala ako narinig na may nagsara ng pintuan.”

Misteryo: “Mukhang heto na yung part ng kababalaghan. Lumingon lingon ka ba sa paligid baka naman nagtago lang kaya nawala siya?”

Ramon: “Dead end na yung area nasa dulo na yun kaya malabong makapagtago siya maliban kung multo talaga siya.”

Misteryo: “Anong next na nangyari… iniwan mo na ba yung area?”

Ramon: “Medyo kinilabutan ako kasi nawala nga yung bata kaya nagdesisyon na kong umalis bumuwelta ako pabalik sa pinanggalingan ko sa kabilang dulo ng pasilyo. Then yung palapit ako sa mismong elevator area biglang bumukas ang pintuan ng elevator hindi ko naman pinindot yung down. Walang tao yung elevator pagbukas kaya naglakad na lang ako papunta sa kabilang dulo.”

Misteryo: “Anong nangyari wala na bang aberya?”

Ramon: “He he he meron nangyari may biglang lumabas na dalawang multo tumawid sa dinadaanan ko kaya yun nagulat ako, tumakbo ako. Nauna yung batang multo kasunod niya babae mukhang naghahabulan. Wala na iniwan ko na sila mabilis na akong bumaba sa hagdan. Nanginginig pa ang tuhod ko sa takot ko.

Kayo ba ay may ganitong karanasan na nagulat at nasindak sa naghahabulang multo? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#