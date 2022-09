‘Nagbibinata na ako’ Vice Ganda nilantad tunay na anyo

Hindi na nga syokot si Vice Ganda na ipakita ang tunay niyang anyo, na hindi siya naka-wig, at lalong hindi naka-make up nang makapal.

Di ba nga, sanay na sanay na ang mga fan kay Vice, na paiba-iba ang look niya, depende sa wig na sinusuot niya. May time na para siyang Barbie, at may time na para talaga siyang beauty queen.

Pero sa latest Instagram story niya, pinakita niyang muli ang tunay niyang katauhan, bilang si Tutoy.

“Tutoy muna tayo chudey (today)!” sabi ni Vice.

Kasi nga, lalakeng-lalake ang itsura ni Vice, na tinutubuan nga ng bigote at balbas. Well, hindi nga kasi si Vice nagti-take ng mga pildoras na nakakapagpalambot, o tipong pumipigil para tumubo ang mga buhok sa mukha.

“Belo day muna si Tutoy dahil nagbibinata na siya!” saad pa ni Vice.

May bago nga raw machine ang Belo, na pinagagamit sa kanya.

“Trying out this new machine, it’s called virtue!

“Kailangan nating magpalambot, kasi nagbibinata na tayo! Hahahaha! Let’s go!” sabi ni Vice.

“Para akong ginagamitan ng vibrator sa fez (face). Marami siyang karayom! Pero, wala akong nararamdaman!” chika pa ni Vice habang ginagamitan ng machine sa mukha ni doktora.

Bongga! (Dondon Sermino)