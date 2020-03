Nagbebenta ng mahal na face mask, alcohol tutugisin

Aarestuhin ng Philippine National Police (PNP) Joint Task Force Corona Virus Shield ang mga ganid na negosyante o indibwal na nagtatago at nagbebenta umano ng mas mahal na disinfectant, alcohol, face mask at ilan pang medical item na kailangan sa paharap sa coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Ayon kay JTF Corona Virus Shield commander Lt. General Guillermo Eleazar, ang mga nasabing aksyon ay iligal at nahaharap sila sa karampatang parusa base sa guideline ng Inter Agency Task Force dahil sa kasalukuyang Luzon wide Enhanced Community Quarantine.

“There have been a lot of complaints of supply shortage of alcohol and face masks because some people hoard them and sell them by at least double of the original price. This practice must stop,” saad ni Eleazar sa isang panayam kahapon.

Sa panahong ganito, dapat umanong magtulungan ang mga Pilipino at hindi pagsasamantalahan pa ng iba ang kanilang kapwa.

“These people who take advantage of Covid-19 fear must be taught a lesson,” dagdag ni Eleazar.

Nauna ng sinabi ni PNP chief Gen. Archie Gamboa sa lahat ng kapulisan na maging alerto sa mga hoarding complaint. Umapela rin ang opisyal s apubliko na agad isumbong sa pulisya ang mga gumagawa nito.

“We need your cooperation into this campaign and the PNP remains alert and vigilant to ensure public order and safety,” saad ni Gamboa.

Base sa ulat ng PNP-Anti Cyber Crime Group, base sa kanilang isinasagawang monitoring na nagaganap ang transaksyon sa online kung saan inaanunsyo ng mga hoarder na mayroon silang ibinibentang mga produkto sa social media.

“We have further intensified the online monitoring and we assure the public that we will run after these people,” saad ni Gamboa.

Ayon naman kay Eleazar, tumawag lang ang publiko sa mga numerong 0917-538-2495 at 0998-849-0013, at JTF landline hotline na 0287253176 o mag email sa ncovmonitoring@gmail.com, kung mayroong irereklamo o isusumbong na hoarders. (Edwin Balasa)