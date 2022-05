Nag-viral na pagpupunit sa balota sisilipin

HINILING ng Commission on Elections (COMELEC) sa National Bureau of Investigation (NBI) na imbestigahan ang nag-viral na video sa social media na pagpupunit ng mga pulis ng mga balota sa Cotabato noong araw ng eleksiyon.

Sinabi ni Comelec Acting spokesperson Rex Laudiangco na posibleng nagkamali ang mga pulis sa wastong pagdispatsa ng mga depektibo umanong balota pero dapat pa rin itong maimbestigahan para maging klaro ang nag-viral na video.

“Ang una pong indications although these reports need to be investigated, they are carrying unused ballots but perhaps parang spoiled ballots po yata kasi parang first part lang po ‘yung may shade. ‘Yung succeeding hindi na natin nakita,” ani Laudiangco.

Samantala, ipinaliwanag ni Philippine National Police (PNP) spokesperson Col. Jean Fajardo na nakipag-ugnayan na sila sa Anti Cybercrime Group kaugnay sa kumalat na video.

Aniya, kailangang makumpirma kung galing ang video sa isang source o kung ito ay edited o spliced lang para makalikha ng kalituhan o kontrobersiya.

“We are still conducting an investigation. We already sought the assistance of the Anti Cybercrime Group on this matter,” ani Fajardo. (Kiko Cueto)