Nag-usap o nagdedmahan? Marjorie, Claudine magkasama sa ‘Bagong Taon’

Kumpirmado ngang magkasama sina Claudine Barretto, Marjorie Barretto sa pagsalubong ng Bagong Taon.

Makikita nga sa Instagram account na ‘Team_Barretto’ ang video, photo na magkasama ang dalawa.

‘Yun nga lang, hindi sure kung nag-usap na sila, dahil sa mga video at photo na lumabas, magkalayo pa rin kasi sila.

Ang pamilya ni Marjorie ay nasa kaliwang dulo ng larawan/video, habang ang kay Claudine ay nasa kanang dulo naman.

Katabi ni Marj ang nanay niyang si Mommy Inday, mga anak na sina Leon, Claudia. Si Claudine ay sina Santino, Sabina at dalawa pang bata ang kasama.

Kasama rin nila ang iba pa nilang mga kapatid na lalake, na ang posisyon sa larawan/video ay nasa gitna nilang lahat.

Anyway, wala mang photo/video na lumabas na magkatabi sila, o nag-uusap kaya, sapat na `yon sa mga fan para matuwa.

“Aww this is nice. Happy to see present sina Claudine and Marjorie celebrating New Year with Mommy Inday,” sabi ng mga fan.

Well, ang inaabangan ay kung kailan naman makakasama si Gretchen Barretto ng mga kapatid niya sa isang okasyon? (Dondon Sermino)