Nag-resign na Japan PM respetado ni Trump

Ginulat ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang mga lider ng iba’t ibang bansa sa naging anunsyo nito na pagre-resign sa pwesto matapos ang halos walong taon na panunungkulan, dahil sa lagay ng kanyang kalusugan.

Kasunod nito nagpahayag si United States President Trump ng pinakamataas nitong pagrespeto kay Abe, at pakikisimpatya na kailangang bumaba sa pwesto dahil sa kalusugan, ang tinuturing niyang great friend.

“We’ve had a great relationship and I just feel very badly about it, because it must be very severe for him to leave,” pahayag ni Trump sa mga reporter. Dagdag niya, “He loves his country so much and for him to leave, you know, I just can’t imagine what it is.”

Nagkaroon ng malakas na alyansa at magandang relasyon ang dalawang bansa sa ilalim ng panunukulan ni Abe.