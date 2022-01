Nag-renew ng kontrata: Tito, Vic, Joey Kapuso habangbuhay

Mananatiling Kapuso sina Tito, Vic, Joey!

Mananatiling Kapuso ang ‘Eat Bulaga’!

At siyempre, mananatiling Kapuso sina Allan K., Ryan Agoncillo, Wally Bayola, Jose Manalo, Jimmy Santos, Pauleen Luna, at iba pa.

Well, nag-renew nga ng kontrata, blocktime agreement, ang Eat Bulaga sa GMA 7 nitong Martes (Jan. 11, 2022). At bagamat walang sinasabi kung ilang taon muli ang kontrata, ramdam naman na habang buhay na nga sila sa GMA.

Sa chikahan ko kina Tito, Vic, Joey, ni katiting na pakiramdam tungkol sa ‘burn out’ ay wala raw silang naramdaman, sa loob ng 43 taon sa Eat Bulaga.

Sabi nga ni Tito Sen (tawag ng marami kay vice presidentiable Tito Sotto), hinding-hindi talaga niya `yon na-feel. Iba raw ang kaso niya, dahil pumasok nga siya sa politika, at may mga panahon, taon, na hindi talaga siya lumalabas sa naturang show.

Pero, kahit daw noon pang wala siya sa politika, iba raw ang excitement niya kapag nasa studio silang tatlo.

“Sina Vic, Joey talaga ang straight. Walang absent ang mga ‘yan. Nawawala lang sila sa Eat Bulaga kapag naga-abroad, o may importanteng gagawin. Pero nakita niyo naman, hindi uso sa kanila ang burn out,” sabi pa ni Tito.

Si Bossing (tawag kay Vic Sotto) naman, nananalaytay na raw sa ugat, dugo nila ang Eat Bulaga. Hindi nga raw kumpleto ang buhay nila kung wala ang Eat Bulaga.

“Hindi naming problema ang ‘burn out’ dahil BO ‘yan. Ibang BO ang problema namin kahit malamig sa studio. Pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka makakaramdam ng burn out,” saad naman ni Joey.

Sabi nga ni Allan K., kung ang TVJ ay hindi nabi-burn out, silang mga co-host ay walang karapatan na ma-feel ‘yon.

“Echos lang `yon! Sabi ko nga, kung ang TVJ hindi napapagod, hindi nabi-burn out, anong karapatan namin? Like ako, since raketera rin ako, nagsu-show sa gabi, minsan magda-drama ako, hindi muna ako magi-Eat Bulaga, kasi may sakit ako. Pero, papasok pa rin ako. At nagugulat ako, mas nauna pa ang TVJ sa studio,” kuwento ni Allan K.

“Ako nalulungkot ako pag walang Eat Bulaga. Pag wala kaming pasok. Parang inip na inip ako. Nalulungkot talaga ako. Gusto ko araw-araw nasa Eat Bulaga,” sabi naman ni Wally.

“Ang saya kasi sa Eat Bulaga. Wala kaming ginawa kundi tumawa nang tumawa, kumain nang kumain. So, sino ba ang magsasawa sa ganun?” pahayag naman ni Jose Manalo.

Anyway, nasabi nga ni Joey de Leon ang naging usapan nila ni Miss Annette Gozon Valdez, lady boss ng GMA, na ‘forever’ na ang partnership nila.

Bongga, di ba?

Balik Pinas na: Alden hindi lalayas sa ‘Eat Bulaga’

Si Alden naman, aminadong may mga iba siyang trabaho na nakaramdam siya ng burn out, pero never raw sa Eat Bulaga. Sobrang dami raw niyang natutunan sa Eat Bulaga.

Ang laki nga ng nabago sa buhay niya dahil sa Eat Bulaga.

“Phenomenal at life changing talaga. Eversince pumasok ako sa ‘Eat Bulaga’, 7 years with them, sobrang daming magagandang nangyari sa buhay ko.

“Malaki ang utang na loob ko sa show. Kina Tito, Vic, Joey, kay Ma’am Jenne Ferre, Mr. Tuviera, nakita ko kung paano nila ako alagaan, paano nila ako turuan. Nararamdaman ko ang importansiyang binibigay nila sa akin, at sobrang grateful ako na naging part ako ng show, at mananatiling part ng show,” sabi ni Alden.

Siyanga pala, balik Pilipinas na si Alden, mula sa ilang linggong bakasyon sa Amerika, at naka-quarantine nga siya ngayon. Siyempre, kailangang siguraduhin na maayos ang kundisyon niya, bago siya sumabak uli sa trabaho.