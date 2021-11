Nag-propose sa Siargao? Maine ‘biggest blessing’ kay Arjo

Ayaw pahuli nina Arjo Atayde, Maine Mendoza, pagdating sa lambingan, ha! Palaban nga sila kina Bea Alonzo, Dominic Roque, Julia Barretto, Gerald Anderson, eh.

Nahimatay sa kilig ang mga tagahanga nila sa pa-“I love you so much Bubba” ni Arjo kay Maine.

Umaapaw ang puso ni Arjo sa ligaya sa pag-ibig kay Maine.

Nakayakap sa likod ni Maine si Arjo. Nakaangkla ang mga kamay nito mula sa balikat ng Eat Bulaga host pababa sa beywang ng una.

Nakapatong ang pisngi ni Arjo sa likod ng balikat ni Maine.

Kitang-kita sa larawan ang kasiyahan ng aktor sa dyowa.

Pero wait a minute tsikang sumasagitsit! Ano ‘yung 31 na sinasabi ni Arjo na “life’s biggest blessings”?

Ano ang binigay ni Maine kay Arjo? Isa bang matamis na “yes” sa alok niyang kasal ngayong nasa Siargao sila?

Well, basta ang alam ko, birthday ni Arjo noong November 5 (Friday) at 31 years old na siya.

“Starting 31 with one of life’s biggest blessings. I love you soooo much, bubba. Thank you for everything,” sabi ni Arjo kay Maine.

Kabog sina Piolo, Gerald: Enchong katakam-takam kay Janice

Winalis ni Enchong Dee sina Piolo Pascual, Gerald Anderson, Coco Martin, Jake Cuenca, sa paningin ni Janice de Belen.

Kahit ang mga nakasabayan sa showbiz n Janine na sina Aga Muhlach, Albert Martinez, Gabby Concepcion na “yummy” pa rin ngayon, walang binatbat kay Enchong.

Malalim siguro ang pinagsamahan nina Janice at Enchong kaya walang ibang nakita ang 80’s actress na pinakaseksing aktor kundi ang huli.

Birthday ni Enchong noong November 5, at sa Instagram birthday message ni Janice para sa aktor, pinoste niya ang topless photo ng binata.

“Everytime tinatanong ako kung sino ang sexiest actor para sa akin laging ikaw ang sinasagot ko. that’s why to the sexiest, happy birthday boss @mr_enchongdee Love you and miss you. See you soon,” sabi ni Janice.

Well, in fairness na-maintain ni Enchong ang physique, kaya ‘di namin kokontrahin si Janice. Sabi nga, “walang basagan ng trip”.

Donny in love na kay Belle

Kung hindi titigil sa sweetness ang DonBelle (Donny Pangilinan, Belle Mariano), maraming fan nila ang mababaliw, mangingisay sa sobrang kilig.

Ang latest post ni Donny sa Instagram ay magkayakap sila ni Belle.

Mukhang in love na si Donny kay Belle, base sa titig niya sa dalaga.

Kaya hayun, humakot agad nang mahigit 7,500 na mga comment angpost, at mahigit 300,000 agad ang like.

Lalo pang kumulo ang kilig ng mga fan sa simpleng kumustahan nila sa comment section.

Eh, magaling ring sumakay si Donny, kaya lalong marami ang naaliw sa kanila.

“Love knows no color…Hi Cara. #LoveIsColorBlind,” paeklat ni Donny kay Belle.