Nag-post ng boobs, pubic hair: Kylie pinutakti sa nude painting

‘Mahiya ka sa sarili mo!’ ganyan ang talak ng isang fan kay Kylie Padilla-Abrenica sa Instagram.

Nag-post kasi si Kylie ng isang nude painting na siya mismo ang lumikha. Nakabalandra sa IG ni Kylie ang imahe ng isang babae na may nakasabit na malaking choker sa leeg at lantad ang malaki nitong dibib at maitim na bahagi ng kanyang private part na parang mala­gong pubic hair.

Patapos na ang painting, base sa caption ni Kylie na “progress.”

Napukaw ang atensyon ng isang follower ni Kylie at kinuwes­tyon nito ang pagpapalaki ng kanyang ina sa kanya para magpinta ito ng ganitong imahen ng babae na nakalantad ang boobs at gubat nito.

@iamkrissy26, “It’s a shame how ur Mothe­r brought u up to decide & paint these kind of painting…haram.”

Posibleng isang Muslim ang pumuna kay Kylie dahil sa pagbanggit nito ng ‘haram’ word na ang ibig sabihin ay “forbidden”.

May mga supporter si Kylie na nagtanggol sa aktres, na nakipagbalitaktakan sa basher ng aktres.

@friitzviash, “Iamkrissy26 what’s wrong with that? She is not a Muslim and an art will still be an art as long as there is no actions within. You should ashamed of being judgmental.”

Iginiit ng basher ang pagkakaroon ng koneksyon ni Kylie sa pagiging Muslim.

@iamkrissy26, “@friitzviash, her pa­rents & siblings r Muslim & she’s not?”

Iginiit pa rin ng supporter ni Kylie na hindi na ito Muslim. At dito na binanggit ng netizen ang nakaraang wedding nina Kylie at Aljur Abrenica para ipagdiinan ang kanyang paniniwalang nanatiling Muslim pa rin ang aktres.

“@friitzviash, she’s not a Muslim? Y do you think they didn’t get married in the church?

Obvious answer…coz Robin is a Muslim same like her Mum & sis…”

Marami pa ang nag-comment para ipagtanggol si Kylie, pero hindi na pumatol o sumagot pa ang aktres.