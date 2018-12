Nag-joke! Duterte nag-tsongke kaya ‘di inantok sa ASEAN Summit

Idinaan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa biro ang li­tanya nito sa sunod-sunod na schedule ng mga pulong sa Association of SouthEast Asian Nations (ASEAN) Summit na ginanap sa bansa noong nakalipas na taon.

Sa kanyang talumpati sa awarding ceremony para sa mga opisyal at tauhan ng gobyerno na nagtrabaho at nangasiwa sa kaayusan ng ASEAN summit sa Pilipinas noong Nobyembre 2017, binigyang -diin ng Pangulo ang napakahigpit na schedule nila sa loob ng dalawang araw na halos hindi kinaya ng ilang dumalong Heads of State.

Mabuti na lamang aniya at nagma-marijuana siya para magising ‘di tulad ni Sultan Hassanal Bolkiah ng Brunei na kunwari nakatungo at nag-iisip pero nakatulog na pala.

Natawa naman ang ilang opisyal sa sinabi ng Pangulo na nagma-marijuana ito pero batid na biro ito ng Presidente.

“It’s a killing activity, and I think my age, ako hindi masyado, kasi nagma-marijuana ako eh para magising. Sa iba hindi na kaya. ‘Yung mga tao diyan puro revolutionary ‘yan… They had to undergo turmoil and di ko talaga…” anang Pangulo.

Biglang-bawi si Pangulong Duterte sa inihayag nitong gumamit ng marijuana .

Sa ambush interview sa Pangulo sa Malacañang, sinabi nitong nagpapatawa lamang ito kasi boring aniya kapag puro seryoso ang talumpati nito.

“Plastic ang ginamit ko. Plastic na marijuana. Alam mo naman nagpapatawa talaga ako. Kasi boring kapag walang ano… do you really believe na nagsigarilyo ako ng marijuana? Do you really believe me using marijuana? halla ka, ikaw ‘yung iba­lita,” ang pahayag ng Pangulo.

Sinakyan naman agad ng ilang oposisyon ang pahayag ng Pangulo.

“This latest presidential revelation is the most powerful and most bombastic argument that the President’s drug war strategy is wrong and is bound to fail,” komento ni Ifugao Rep. Teddy Baguilat.