Nag-imbento ng chika: Barbie nairita, sinopla si Diego

Biglang-bigla nagkaroon ng ‘isyu’ kina Barbie Imperial, Diego Loyzaga, ha! Ang tahimik na ‘breakup’ nila, heto nga at may bangayan na sa social media.

Pinalagan nga ni Barbie ang interview kay Diego ni Rico Robles, na kung saan parang pinalabas daw niya na ‘niloko’ siya ni Diego.

“She knows that, I never cheated on her!” sabi ni Diego sa interview.

“I never said this!” palag ni Barbie.

“Nope never said this!” saad pa rin ni Barbie sa chika ni Diego.

At siyempre, sa huli, nagbigay ng mensahe si Barbie, na kahit kailan ay wala siyang sinabing masama patungkol kay Diego.

“Never said anything bad after the break up. But I think telling people I said something I didn’t say is foul!” sabi ni Barbie.

Well, makakachikahan ulit namin si Diego sa preview ng ‘How to Love Mr. Heartless’ kasama si Sue Ramirez para sa Vivamax, kaya siguro naman ay magiging klaro rin sa kanya lahat.

Liza, Vivian nagkaayos na, hawak kamay sa ‘PeliKULAYa’

Ang suwerte ng mga nakapasok sa PeliKULAYa LGBTQIA+ Short Film Festival, dahil ang mananalo sa kanila ay isasabak sa Busan International Film Festival, ha!

Aba, malaking karangalan, bonggang karanasan, na mapili ka para magpunta sa Busan, Korea, di ba?

Anyway, sa June 16 nga ang Gala Night ng Set A, na gaganapin sa Cinema 76 Anonas. Darating ang mga direktor, artista ng mga short film na ‘Mga Kuan’ by Jermaine Tulbo, ‘Cut/Off’ by Von Victor Viernes & Sean Russel Romero, ‘As If Nothing Happened’ by JT Trinidad, ‘Kubli’ by Jam Navalta, at ‘This Is Not A Coming Out Story’ by Mark Felix Ebreo.

Sa June 17 naman ang Set B, at dadalo naman ang mga bumubuo ng mga short film na ‘We Were Never Really Strangers’ by Patrick Pangan, ‘Second Gear’ by Christian Angelo Cruz, ‘Kung Sa Diin Ang Suba Tarabuan’ by Seth Andrew Blanca, ‘Bagklaak’ by Gabb Gantala, ‘Nang Maglublob Ako sa Isang Mangkok ng Liwanag’ ni Kukay Zinampan.

Anyway, halos lahat nga ng mga sumali sa short film category ay puro estudyante, ha! Kaya masuwerte talaga ang mananalo sa kanila.

“Ang huhusay nila. Nakakabilib ang mga kabataan ngayon. Pabata nang pabata ang gumagawa ng mga pelikula,” sabi ni FDCP Chair Liza Dino Seguerra.

Anyway, sa event ng Pride Month with PeliKULAYa International LGBTQIA+ Film Festival ng Film Development Council of the Philippines, na ginanap sa Amrak Comedy Restobar, ay dumalo nga si Vivian Velez, Chairman ng Film Academy of the Philippines, at isa lang ang hudyat noon, na naayos na ang kung ano man gusot meron sa pagitan nila ni Chair Liza.

Sabi nga ni Chair Liza, “Napakalaki ng malasakit ni Miss Vivian Velez sa industriya. Marami akong natutunan sa kanya. She’s our strong supporter in all our programs, grabe ang suporta niya. Magkakaiba naman talaga tayo ng pinanggagalingan, pero lahat tayo gusto nating suportahan ang industry,” sabi na lang ni Chair Liza.