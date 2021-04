Nag-ambag din! German ambassador bilib sa Pinoy bayanihan

Labis umanong humanga si German Ambassador to the Philippines Anke Reiffenstuel ipinakitang pagkakaisa ng mga Pilipino nang bisitahin niya ang Maginhawa community pantry na nagpasimula ng bayanihan sa buong bansa.

Personal na nagpaabot ng donasyong mga food item at iba pang mga pangangailangan, si Reiffenstuel sa organizer ng community pantry na si Ana Patricia Non.

“Been at Maginhawa #CommunityPantry today, donated food items. Deeply impressed by the solidarity spirit of the Filipinos. Great respect for the volunteers and the initiative,” tweet ni Reiffenstuel nitong Abril 21.

Naging inspirasyon nga ang sinimulan ni Non, para magkaroon ng marami pang community pantry sa bansa, at kamakailan ay umabot na rin sa Timor Leste.