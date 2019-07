Naduwag sa banta ni Erwan: Don’t kill me — Marco

Wala pa mang teaser, trailer o poster ang hinahandang pelikula nina Anne Curtis at Marco Gumabao na “Just A Stranger”,­ todo hiyawan na sa excitement ang mga fan dahil sa mga pahiwatig nina Anne, Marco at mismong ang director rin na si JP Laxamana.

Obviously ay another daring character na naman ito ni Anne dahil sa pahiwatig pa nga lang kung saan ipinakita ang bakas ng hitsura o mukha ni Marco at Anne na naghahalikan, then para mas thriller ay black and white at super zoom ang litrato. Kaunting detalye pero nakakapanabik na talaga ang naturang litrato.

Mas uminit pa ang excitement ng mga fan nang mag-comment na rito sina Nico Bolzico (asawa ni Solenn Heussaff), Erwan Heussaff (asawa ni Anne) at Marco.

“Code red, our Vice President is in danger! We are here for and with you @erwan! #FullSupportErwan #BulliedHusbandClub …PS: we also support you @annecurtissmith, but secretly!” pasimuno ni Nico sa comment.

“Who is that stranger?” agad namang sagot ni Erwan, sinundan pang mag-comment nito ng emoji ng mainit na kape na tila may malalim na kahulugan.

Hindi rin nagpahuli si Marco, dinipensahan ang sarili at nag-reply ng “Omg please don’t kill me people.”

Pero hindi talaga nagpatalo ang hubby ni Anne, nirep­layan din agad nito si Marco at sinabing “She’s your problem now.”

Dahil nga sa sagutan ng tatlong lalaking iyon ay mas uminit ang usapan ng mga fan tungkol sa kanilang upcoming movie. (Athena Yap)